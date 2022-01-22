У Сербії готували замах на президента: підозрюють банду на чолі з чорногорцем

У Сербії чорногорець готував замах на життя президента Александара Вучича. Про наміри банди поліція отримала інформацію 14 січня.

У МВС повідомили, що інформацію про підготовку злочину перевіряли на кількох експертних рівнях. Також дані про банду надійшли від Європолу.

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На чолі банди був чорногорець

Сербська поліція почала встановлювати особи членів злочинної організації. Як виявилось, на чолі банди був чорногорець Радоє Звіцер.

Він також є одним з лідерів клану Кавач. Цей клан займається контрабандою й торгівлею наркотиками.

Вбивство планували здійснити у лютому

За словами глави уряду Ани Брнабич, вбивство планували скоїти у перші два тижні лютого. Цей злочин розцінюють як найбільш реальну загрозу життю глави Сербії.

Наші спецслужби працюють над тим, щоб знайти тих, хто до цього був причетний,

– повідомила глава уряду.

Наразі заходи безпеки та охорону Вучича значно посилили. Сам глава держави запевняє, що у його роботі та планах нічого не зміниться.

Причиною для замаху на президента поліція вважає те, що нещодавно Вучич оголосив війну мафіозним структурам.

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Що відомо про Александара Вучича: