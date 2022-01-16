Убивство трапилось ще в червні 1987 року. Тоді Воткінс разом зі своїм хлопцем Чарлі Данном поїхали забирати її племінницю Бренді зі штату Кентуккі. Дівчину зґвалтували і побили й вона померла наступного дня.

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Чому у смерті звинуватили пару

Експертиза тоді встановила, що загибла нібито отримала смертельні травми саме в той час, коли з нею перебували Джойс Воткінс та Чарлі Данн. Через рік їх засудили за вбивство та зґвалтування при обтяжуючих обставинах.

Перш ніж звільнитись умовно-достроково у 2015 році, обоє відсиділи 27 років у в'язниці. Чарлі Данн раптово помер перед звільненням.

Згодом виявилось, що загибла Бренді жила в будинку тітки, а її мама в цей час перебувала в Грузії. Соціальний працівник штату отримав повідомлення про насильство над дівчиною і провідував її. Тоді тітка пояснила, що насправді Бренді отримала травми на дитячому майданчику. Розслідування закрили.

Очищення імені

Через 35 років Джойс Воткінс виправдали. А Чарлі Данн отримав виправдання посмертно. Звіт з проханням скасувати судимість пари подали аж у листопаді 2021 року. У заяві мовиться, що експерти визнали помилку у методології дослідження часу смерті Бренді і обвинувачені у її вбивстві не можуть бути причетними до нього насправді.

Джойс Воткінс і Чарлі Данн невинні. Ми не можемо дати пані Воткінс чи містеру Данну їхні втрачені роки, але можемо повернути їхню гідність, відновити їхні імена. Цього вимагає їхня невинність,

– сказала окружна прокурорка Гленн Функ.

Таким чином Воткінс стала першою темношкірою жінкою, яку коли-небудь виправдали в штаті.

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