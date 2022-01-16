Убийство произошло еще в июне 1987 года. Тогда Уоткинс вместе со своим парнем Чарли Данном уехали забирать ее племянницу Бренди из штата Кентукки. Девушку изнасиловали и избили, и она умерла на следующий день.
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Почему в смерти обвинили пару
Экспертиза установила, что погибшая якобы получила смертельные травмы именно в то время, когда с ней находились Джойс Уоткинс и Чарли Данн. Через год их осудили за убийство и изнасилование при отягчающих обстоятельствах.
Прежде чем освободиться условно-досрочно в 2015 году, оба отсидели 27 лет в тюрьме. Чарли Данн внезапно умер перед освобождением.
Впоследствии оказалось, что погибшая Бренди жила в доме тети, а ее мама в это время находилась в Грузии. Социальный работник штата получил сообщение о насилии над девушкой и навещал ее. Тогда тетя объяснила, что на самом деле Бренди получила травмы на детской площадке. Расследование закрыли.
Очистка имени
Спустя 35 лет Джойс Уоткинс оправдали. А Чарли Данн получил оправдание посмертно. Отчет с просьбой отменить судимость пары подали в ноябре 2021 года. В заявлении говорится, что эксперты признали ошибку в методологии исследования времени смерти Бренди и обвиняемые в ее убийстве не могут быть причастны к нему на самом деле.
Джойс Уоткинс и Чарли Данн невинны. Мы не можем дать госпоже Уоткинсу или мистеру Данну их потерянные годы, но можем вернуть их достоинство, восстановить их имена. Этого требует их невинность,
– сказала окружной прокурор Гленн Функ.
Таким образом, Уоткинс стала первой темнокожей женщиной, которую когда-либо оправдали в штате.
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