На той час Ріттенгаузу було 17 років. 25 серпня 2020 юнак застрелив 26-річного Ентоні Губера та 36-річного Джозефа Розенбаума з гвинтівки AR-15.

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Суд виправдав Ріттенгауса: подробиці

Кайла Ріттенгауса виправдали за звинуваченнями у стрілянині та вбивстві 2 людей під час протестів у Кеноші у 2020.

Ті заворушення відбувалися через те, що двома днями раніше білий коп 7 разів вистрелив у спину афроамериканцю Джейкобу Блейку.

І все це не тлі протестів руху BLM (Black Lives Matter), які почалися після вбивства поліцією Міннеаполіса іншого афроамериканця – Джорджа Флойда.

Щодо Ріттенгауса: суд присяжних визнав його невинним після 4 днів обговорень. Оголошення вироку викликало сльози у хлопця.



Ріттенгаус розплакався, коли оголосили вирок / Фото AP

А проте факт вбивства не спростували:

Кайл Ріттенгаус з гвинтівки AR-15 застрелив 26-річного Ентоні Губера та 36-річного Джозефа Розенбаума.

На суді юнак стверджував, що зробив це задля самооборони – боявся, що натовп його лінчує.

Після оголошення вироку влада Кеноші готується до нових заворушень. Губернатор штату Вісконсин вже перевів у режим очікування 500 бійців нацгвардії.



Мати Кайла Ріттенгауса не вірить, що сина виправдали повністю / Фото АР

Зверніть увагу: справа має й політичний аспект. Кайл Ріттенгаус став героєм для консерваторів і трампістів. Власне, у 2020 й сам Дональд Трамп підтримав хлопця, що різко засудив його опонент, а нині президент США Джо Байден.