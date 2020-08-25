У США копи розстріляли в спину афроамериканця на очах у його дітей: відео
Місто Кеноша у штаті Вісконсін у США стало новим епіцентром бурхливих протестів після того, як копи підстрелили там афроамериканця. 29-річний Джейкоб Блейк був беззбройним та постраждав лише за те, що втрутився у вуличну сварку двох жінок і намагався їх помирити.
У США – новий скандал через копів, які стріляли в афроамериканця
Як описали інцидент свідки
Видання The New York Times наводить свідчення Енні Херст – сусідки Джейкоба Блейка. Вона бачила, як поліцейські стріляли у чоловіка, який намагався сісти у свою машину, де на задньому сидінні перебували його троє дітей.
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Коп схопив Блейка за сорочку і кілька разів вистрілив йому в спину. Відео, зафільмоване очевидцями, миттю розлетілося мережею. У Кеноші, штат Вісконсін, де все й відбулося, вибухнули протести, які супроводжували погроми та підпали автомобілів.
Що кажуть у поліції
У поліції інцидент прокоментували коротко: офіцер застрелив пана Блейка під час родинної сварки. Утім, Блейк живий, він перебуває в лікарні у стабільному стані. Зауважимо, поліцейські в Кеноші не носять натільних камер, тож без відео очевидців про інцидент взагалі б не знали.
Стрілянина сталася увечері неділі, 23 серпня. До вечора понеділка протестувальники вже бурхливо протистояли нацгвардії, а влада Кеноші запровадила комендантську годину з 8 вечора до 7 ранку.
Позиція адвоката Блейка
Адвокат розповів, що його підзахисний Блейк під час гостини у свого друга намагався втрутитися у сварку між двома жінками. А коли прибула поліція, то вирішив покинути проблемне місце. Однак копи завадили йому кулями.
Поліція не пояснила нам, чому вони зробили те, що зробили. Будучи чорношкірим в Америці, він (Блейк – 24 канал) автоматично викликав підозри,
– підсумував адвокат Крамп.
Кеноша – місто невеличке, мешкають там заледве 100 тисяч людей. Однак його вже обговорюють в усіх штатах, у команді демократа Байдена та на з'їзді республіканців Трампа. А все через те, що на носі президентські вибори, а штат Вісконсін є важливим полем битви кандидатів.
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