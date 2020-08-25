Місто Кеноша у штаті Вісконсін у США стало новим епіцентром бурхливих протестів після того, як копи підстрелили там афроамериканця. 29-річний Джейкоб Блейк був беззбройним та постраждав лише за те, що втрутився у вуличну сварку двох жінок і намагався їх помирити.

У США – новий скандал через копів, які стріляли в афроамериканця

Як описали інцидент свідки

Видання The New York Times наводить свідчення Енні Херст – сусідки Джейкоба Блейка. Вона бачила, як поліцейські стріляли у чоловіка, який намагався сісти у свою машину, де на задньому сидінні перебували його троє дітей.

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Коп схопив Блейка за сорочку і кілька разів вистрілив йому в спину. Відео, зафільмоване очевидцями, миттю розлетілося мережею. У Кеноші, штат Вісконсін, де все й відбулося, вибухнули протести, які супроводжували погроми та підпали автомобілів.

Що кажуть у поліції

У поліції інцидент прокоментували коротко: офіцер застрелив пана Блейка під час родинної сварки. Утім, Блейк живий, він перебуває в лікарні у стабільному стані. Зауважимо, поліцейські в Кеноші не носять натільних камер, тож без відео очевидців про інцидент взагалі б не знали.

Стрілянина сталася увечері неділі, 23 серпня. До вечора понеділка протестувальники вже бурхливо протистояли нацгвардії, а влада Кеноші запровадила комендантську годину з 8 вечора до 7 ранку.

Позиція адвоката Блейка

Адвокат розповів, що його підзахисний Блейк під час гостини у свого друга намагався втрутитися у сварку між двома жінками. А коли прибула поліція, то вирішив покинути проблемне місце. Однак копи завадили йому кулями.

Поліція не пояснила нам, чому вони зробили те, що зробили. Будучи чорношкірим в Америці, він (Блейк – 24 канал) автоматично викликав підозри,

– підсумував адвокат Крамп.

Журналісти The New York Times зауважили, що випадки, коли білий поліцейський стріляє в темношкірого цивільного вкрай почастішали у США. Особлива увага до проблеми прикута після вбивства Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

Кеноша – місто невеличке, мешкають там заледве 100 тисяч людей. Однак його вже обговорюють в усіх штатах, у команді демократа Байдена та на з'їзді республіканців Трампа. А все через те, що на носі президентські вибори, а штат Вісконсін є важливим полем битви кандидатів.

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