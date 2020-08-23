Оточили й розстріляли: поліцейські у США знову вбили афроамериканця, відео потрапило в мережу
Поліцейські намагалися затримати чорношкірого чоловіка з ножем – спершу використали електрошокер, але потім почали стріляти. Чоловік помер у лікарні. Інцидент стався 21 серпня у місті Лафаєт у штаті Луїзіана,
Про це розповіли у виданні Deutsche Welle, а відео, у якому начебто зображено факт розстрілу поліцейськими чорношкірого, оприлюднив у твіттері адвокат родини вбитого Бен Крамп.
Нагадаємо, 4 серпня ЗМІ вперше оприлюднили відео затримання та загибелі Джорджа Флойда з камер поліцейських
У поліції Луїзіани розповіли, що увечері 21 серпня отримали інформацію про чоловіка, який перебував на автомобільній парковці та мав ніж.
Правоохоронці прибули на місце та спробували затримати чоловіка – спочатку за допомогою електрошокера. Однак той чомусь на підозрюваного не подіяв, і чоловік спокійно пішов до маркету на заправці.
Правоохоронці наздогнали його і застрелили. Місцеві ЗМІ повідомили, що пострілів було щонайменше десять. Жертву – 31-річного Трейфорда Пеллеріна – доставили до лікарні, але там медики лише констатували його смерть.
Адвокат Бен Крамп вимагає у поліцейських пояснень, навіщо ті вчинили цю стрілянину. Він вважає, що відповідальних за це вбивство копів мають негайно звільнити (а їх навколо Пеллеріна зібралося чимало, що засвідчує відео).
Нагадаємо, у США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда (його під час затримання поліцейські фактично задушили) почалися масові протести – проти расизму і поліцейського насильства.
Інформація про ту подію стала відома загалу також завдяки відеозаписам, які зробили та опублікували випадкові свідки.
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Копи вбили афроамериканця у місті Лафаєт, штат Луїзіана: дивіться карту