У США днями трапилася моторошна трагедія: 17-річний хлопець Кайл Ріттенгаус відкрив вогонь із гвинтівки по протестувальниках і застрелив двох людей. Цікаво, що на захист хлопця став американський президент Дональд Трамп.

Що відомо про трагедію

Кайл Ріттенгаус приїхав до міста Кеноші наприкінці серпня, щоб начебто допомогти людям під час протесту. Однак під час одного з мітингів підліток відкрив вогонь із гвинтівки по протестувальниках і застрелив двох людей. Про це пише USA today.

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На протесті Ріттенгаус застрелив чоловіка, потім його оточили та намагалися відібрати зброю, але тоді підліток встиг застрелити другого чоловіка та поранити ще одного. Наразі Кайла затримали та звинувачують у навмисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

Адвокат стверджує, що хлопець почав стріляти задля самооборони. Натомість поліція, посилаючись на відео інциденту, заявляє, що "жертва здається беззбройною".

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Також у поліції кажуть, що після першого вбивства Ріттенгаус намагався втекти, потім впав і вистрілив у двох людей: один із них загинув, інший – у важкому стані.

Позиція Дональда Трампа

Інцидент не оминув увагою і лідер США Дональд Трамп. Він виправдовує дії хлопця і запевняє, що Кайл захищався, а якби цього не зробив, то його вбили б.

Це цікава ситуація. Він намагався піти від них, схоже він упав, а вони дуже жорстоко напали на нього,

– заявив Трамп.

Проте у поліції запевнили, що другий загиблий хотів забрати зброю у хлопця, але не намагався його вбити. Крім того, стало відомо, що підліток захоплюється Дональдом Трампом. Він навіть був на одному з його мітингів у січні цього року.

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Позиція Джо Байдена

Натомість опонент Трампа на прийдешніх виборах президента у 2020 році Джо Байден засудив слова американського президента, назваши його слабким.

Президент відмовився докоряти насильству. Він навіть не відхрестився від одного зі своїх прихильників, якого звинувачують у вбивстві. Він занадто слабкий та боїться ненависті, яку збудив,

– мовиться у заяві Байдена.

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