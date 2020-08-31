Зупинити насильство в США можна тільки силою, – Трамп
Дональд Трамп заявив, що зупинити зростання насильства в американських містах, де правлять демократи, можна лише за допомогою сили. Американський лідер розкритикував реакцію мера Портленда на події, які відбуваються у місті.
Трамп незадоволений діями мера Портленда
Президент США звинуватив мера Портленда у ситуації, яка склалася у місті. Про це Трамп написав у своєму твіттері.
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Там проходять акції проти поліцейської жорстокості. А у ніч на 30 серпня під час стрілянини в Портленді загинув чоловік.
Єдиний спосіб зупинити насильство в містах з високим рівнем злочинності, керованих демократами, – це сила,
– заявив Трамп.
За словами, американського лідера мер Портленда Тед Уілер – "дивний радикальний лівий, який нічого не робить".
"Він спостерігає велику смерть і руйнування свого міста під час свого перебування на посаді, вважає, що ця злочинна ситуація повинна тривати вічно", – наголосив Трамп.
Та додав, що "жителі Портленда, як і всіх інших міст і частин нашої великої країни, хочуть закону і порядку", але такі мери-демократи, як глава Портленда, ніколи не зможуть цього зробити.
Що президенту відповів Уілер
Мер заявив, що коментарі Трампа в його стилі.
Це класичний Трамп. Містер президент, Ви думаєте, що цей коментар може бути корисний? Це агресивна позиція. Це не співпраця,
– сказав Уілер.
Та додав, що ситуація може стати можливістю всім разом засудити насильство.
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Протести в Портленді: що треба знати
- У місті Портленд, що в штаті Орегон кілька місяців тривають протести.
- Люди вийшли там на вулиці, як і в багатьох містах США, після вбивства Джорджа Флойда у Міннесоті та поранення Джейкоба Блейка у Вісконсині.
- У Портленді між представниками руху "Життя чорношкірих мають значення" і прихильниками президента країни Дональда Трампа виникли сутички.
- У ніч на 30 серпня був смертельно поранений чоловік.