Дональд Трамп заявив, що зупинити зростання насильства в американських містах, де правлять демократи, можна лише за допомогою сили. Американський лідер розкритикував реакцію мера Портленда на події, які відбуваються у місті.

Трамп незадоволений діями мера Портленда

Президент США звинуватив мера Портленда у ситуації, яка склалася у місті. Про це Трамп написав у своєму твіттері.

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Там проходять акції проти поліцейської жорстокості. А у ніч на 30 серпня під час стрілянини в Портленді загинув чоловік.

Єдиний спосіб зупинити насильство в містах з високим рівнем злочинності, керованих демократами, – це сила,

– заявив Трамп.

За словами, американського лідера мер Портленда Тед Уілер – "дивний радикальний лівий, який нічого не робить".

"Він спостерігає велику смерть і руйнування свого міста під час свого перебування на посаді, вважає, що ця злочинна ситуація повинна тривати вічно", – наголосив Трамп.

Та додав, що "жителі Портленда, як і всіх інших міст і частин нашої великої країни, хочуть закону і порядку", але такі мери-демократи, як глава Портленда, ніколи не зможуть цього зробити.

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

Що президенту відповів Уілер

Мер заявив, що коментарі Трампа в його стилі.

Це класичний Трамп. Містер президент, Ви думаєте, що цей коментар може бути корисний? Це агресивна позиція. Це не співпраця,

– сказав Уілер.

Та додав, що ситуація може стати можливістю всім разом засудити насильство.

Зверніть увагу! Раніше кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден засудив насильство в Портленді і закликав Трампа зробити те ж саме.

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