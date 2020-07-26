В американському місті Портленд 25 липня тисячі людей знову вийшли на демонстрацію. Люди протестували проти поліцейського насильства та вшанували двомісячну річницю вбивства Джорджа Флойда. Поліція застосувала до протестувальників сльозогінний газ.

По всіх Сполучених Штатах 25 липня пройшли протести проти поліцейського насильства. Активісти вшанували двомісячну річницю вбивства Джорджа Флойда. На демонстрацію вийшли і у Портленді, що у штаті Орегон, пише Oregonlive.

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Приблизно тисяча протестувальників зібралися біля будівлі суду і почали трясти укріплену огорожу,

– йдеться у повідомленні.

Люди також кидали через паркан феєрверки і пляшки з водою. Ближче до ранку неділі, 26 липня, протестувальники прорвалися через укріплену огорожу біля будівлі суду.

У відповідь силовики застосували сльозогінний газ.

Акція протесту в Портленді завершилася застосування сльозогінного газу / Фото Oregonlive

Протести у Портленді: поліція застосувала сльозогінний газ – відео

More protesters arriving downtown. Already a sizable crowd and it’s not even dark yet. pic.twitter.com/HCBVWXnAuG — Piper McDaniel (@Piperamcdaniel) July 26, 2020

Protesters are trying to tear down the fence surrounding the federal courthouse. pic.twitter.com/G0Yqe10ACA — Piper McDaniel (@Piperamcdaniel) July 26, 2020

Protesters marching to the Marriott hotel. Speakers say the Marriott is allegedly providing lodging to federal law enforcement officers. Thousands en route there now. pic.twitter.com/dRs5B2hNz5 — Piper McDaniel (@Piperamcdaniel) July 26, 2020

Зверніть увагу! Після вбивства Джорджа Флойда США охопила хвиля протестів проти свавілля поліції. На відміну від інших міст, у Портленді протестують вже майже два місяці без жодної перерви. Чому – читайте за посиланням.