У Портленді продовжують протестувати: поліція застосувала сльозогінний газ – фото, відео
В американському місті Портленд 25 липня тисячі людей знову вийшли на демонстрацію. Люди протестували проти поліцейського насильства та вшанували двомісячну річницю вбивства Джорджа Флойда. Поліція застосувала до протестувальників сльозогінний газ.
По всіх Сполучених Штатах 25 липня пройшли протести проти поліцейського насильства. Активісти вшанували двомісячну річницю вбивства Джорджа Флойда. На демонстрацію вийшли і у Портленді, що у штаті Орегон, пише Oregonlive.
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Приблизно тисяча протестувальників зібралися біля будівлі суду і почали трясти укріплену огорожу,
– йдеться у повідомленні.
Люди також кидали через паркан феєрверки і пляшки з водою. Ближче до ранку неділі, 26 липня, протестувальники прорвалися через укріплену огорожу біля будівлі суду.
У відповідь силовики застосували сльозогінний газ.
Акція протесту в Портленді завершилася застосування сльозогінного газу / Фото Oregonlive
Протести у Портленді: поліція застосувала сльозогінний газ – відео