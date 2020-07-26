В Портленде продолжают протестовать: полиция применила слезоточивый газ – фото, видео
В американском городе Портленд 25 июля тысячи людей снова вышли на демонстрацию. Люди протестовали против полицейского насилия и почтили двухмесячную годовщину убийства Джорджа Флойда. Полиция применила к протестующим слезоточивый газ.
По всем Соединенным Штатам 25 июля прошли протесты против полицейского насилия. Активисты почтили двухмесячную годовщину убийства Джорджа Флойда. На демонстрацию вышли и в Портленде, штат Орегон, пишет Oregonlive.
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Примерно тысяча протестующих собралась возле здания суда и начали трясти укрепленное ограждение,
– говорится в сообщении.
Люди также бросали через забор фейерверки и бутылки с водой. Ближе к утру воскресенья, 26 июля, протестующие прорвались через укрепленное ограждение возле здания суда.
В ответ силовики применили слезоточивый газ.
Акция протеста в Портленде завершилась применением слезоточивого газа / Фото Oregonlive
Протесты в Портленде: полиция применила слезоточивый газ – видео