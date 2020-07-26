В американском городе Портленд 25 июля тысячи людей снова вышли на демонстрацию. Люди протестовали против полицейского насилия и почтили двухмесячную годовщину убийства Джорджа Флойда. Полиция применила к протестующим слезоточивый газ.

По всем Соединенным Штатам 25 июля прошли протесты против полицейского насилия. Активисты почтили двухмесячную годовщину убийства Джорджа Флойда. На демонстрацию вышли и в Портленде, штат Орегон, пишет Oregonlive.

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Примерно тысяча протестующих собралась возле здания суда и начали трясти укрепленное ограждение,

– говорится в сообщении.

Люди также бросали через забор фейерверки и бутылки с водой. Ближе к утру воскресенья, 26 июля, протестующие прорвались через укрепленное ограждение возле здания суда.

В ответ силовики применили слезоточивый газ.

Акция протеста в Портленде завершилась применением слезоточивого газа / Фото Oregonlive

Протесты в Портленде: полиция применила слезоточивый газ – видео

More protesters arriving downtown. Already a sizable crowd and it’s not even dark yet. pic.twitter.com/HCBVWXnAuG — Piper McDaniel (@Piperamcdaniel) July 26, 2020

Protesters are trying to tear down the fence surrounding the federal courthouse. pic.twitter.com/G0Yqe10ACA — Piper McDaniel (@Piperamcdaniel) July 26, 2020

Protesters marching to the Marriott hotel. Speakers say the Marriott is allegedly providing lodging to federal law enforcement officers. Thousands en route there now. pic.twitter.com/dRs5B2hNz5 — Piper McDaniel (@Piperamcdaniel) July 26, 2020

Обратите внимание! После убийства Джорджа Флойда США охватила волна протестов против произвола полиции. В отличие от других городов, в Портленде протестуют уже почти два месяца без перерыва. Почему – читайте по ссылке.