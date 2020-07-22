В городе Портленд, штат Орегон, протесты после убийства Джорджа Флойда продолжаются уже почти два месяца без перерыва. Мы разобрались, почему в городе такая непростая ситуация.

Как начались и почему продолжаются протесты в Портленде

Начало протестов был стандартным – после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис. Тогда люди выходили на улицы по всей Америке, и Портленд, штат Орегон (на крайнем северо-западе США – 24), не стал исключением. 24 канал рассказывает, как протесты снова актуализируют проблему американской системы.

Только вот в отличие от других городов протесты в Портленде продолжаются там уже почти два месяца без перерыва. Днем проходили мирные марши за права, но ночью происходили вандализм и поджоги. Раненые были как со стороны полиции, так и протестующих.

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Портленд имеет долгую историю противостояния двух лагерей. "История скажет, что это – город расистов, и так оно было и есть, – сказал CNN Сэм Сакс на пресс-конференции в Ассоциации полиции. – Орегон был создан как белая утопия".

Проблемы начались еще в 1800-х годах, когда были приняты законы, которые пускали на территорию штата только белых поселенцев, а 14-я поправка в Конституцию была утверждена только в 1868 году. Она предоставила гражданство всем, кто родился на территории США или был натурализован, в частности – "людям цвета". Впрочем, в начале XX века, дома в "белых районах" по закону невозможно было продать афроамериканцам. Лишь гораздо позже ситуация становилась лучше, но постепенно, и до сих пор происходят тревожные эпизоды.

С другой стороны, кое-кто с нуля создал кафе, существуют программы создания резюме, возможность принять душ, даже собеседования на работу! И все это во время активных протестов. "Кроме вируса и акций в Портленде не происходит почти ничего, поэтому это возможность выйти и высказаться", – говорят местные жители.

Фрилансер Роберт Эванс из Портленда рассказал NYT, что ситуация "максимально напоминает боевые действия без огнестрельного оружия. Очень сложно представить дальнейшее развитие событий без человеческих смертей". Неудивительно, что президент Буш однажды назвал Портленд "маленький Бейрут" за протесты против него в 1990-х.

Наиболее жестоким выдалось 4 июля – День Независимости США. Люди бросали фейерверки в здания федерального суда и здание центра правосудия. Полиция в ответ стреляла дымовыми и резиновыми пулями, применяла перцовые баллончики и слезоточивый газ. Уличное противостояние длилось три часа.

Именно после него на Портленд обратил внимание президент Трамп. Эванс говорит, что в Орегоне было больше грубости со стороны полиции, чем где-либо в других штатах. Главной причиной, почему акции продолжаются уже больше 50-ти дней, является то, что: горожане уже "наелись" своей полицией, и они смотрят на другие города, которые начали ее реформировать. В частности, на тот же Миннеаполис.

Невиданная ранее практика На улицах Портленда появились федеральные офицеры без опознавательных знаков, которые ездят по улицам и На улицах Портленда появились федеральные офицеры без опознавательных знаков, которые ездят по улицам и забирают протестующих без объяснения их прав и за что именно их арестовали. Это вызвало гнев и критику, но Трамп грозится отправить офицеров в другие города, в частности в Чикаго, которое тоже переживает всплеск насилия.

Под прицелом город, который управляется "слишком либеральными демократами", как сам Трамп сказал. Washington Post узнала, что такие команды были в Сиэтле до 4 июля, но потом были отозваны. Мэр Портленда Тед Уилер назвал такие действия "атакой на демократию".

Жестокая полиция с границ Америки



Спецназ на улицах города / Фото Eideard

Так кто был в этих микроавтобусах, кто прятался за размытым термином "федеральные агенты"?

Спецназовцы в Портленде В основном – погранично-таможенный патруль (CBP – Customs and Border Protection – 24) с юга США, известный своей жестокостью против нарушителей границы и мигрантов из Латинской Америки. Если точнее, то улицы патрулировал BORTAC (Border Patrol Tactical Unit – 24) – фактически, пограничный спецназ. Обычно, он противостоит не городам, а контрабанде наркотиков. Также на улицах действуют спецотряды Маршалов США (Marshals Service – 24) и иммиграционной полиции.

Эти три силы были объединены в новую "Оперативную группу защиты американских сообществ" (Protecting American Communities Task Force – 24).

Они действуют на основании свежего указа Трампа о "защите американских монументов, мемориалов, статуй и борьбе с недавней уголовным жестокостью". Руководство вышеупомянутых служб фанатично предано Трампу и наполнено людьми с крайне правыми взглядами.

Неудивительно, что Трамп выбрал CBP. Это очень проблемная служба с точки зрения уважения к правам человека и исполнения законов,

– объяснил NYT демократ из Техаса Хоакин Кастро.

Задокументировано, что они избивали людей дубинками, даже если акция в захваченном доме юстиции проходила абсолютно спокойно и мирно. Пострадали даже дети, один ребенок имеет теперь травму головы. "Жестокость полиции в целом прогнозируема, но федеральная – нет", – объясняет Эванс. У них нет моральных предохранителей. К тому же силовики не идентифицировали себя никоим образом.

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После задержания людей могли возить по городу, потом в федеральный суд. Их сажали в камеру и зачитывали "Правило Миранды" (о правах задержанного человека и понимании этих прав, например, права молчать, все что он скажет, может быть использовано против него, права на адвоката – 24). Вообще-то, "Миранду" должны были зачитать еще во время или сразу после задержания.

"Это выглядит как похищение людей с улиц", – пояснил OPB Хуан Чавес, директор по гражданским правам из Центра правосудия Орегона. Один из людей, кто пережил это, рассказал Oregon Public Broadcasting: через 90 минут после того, как он отказался от прав и сказал об адвокате, его отпустили без каких-либо требований и уведомлений о дальнейших действиях.

"Федералы" также используют наблюдение, анализируют соцсети и размещают своих агентов в толпе. Часто пользуются стримами в Twitter или от независимых журналистов. Перед арестами агенты могли следить за некоторыми людьми часами.

Поэтому, возможно, это лишь элемент запугивания участников акций протеста. Высшие чиновники силовых ведомств полностью поддерживают политику Трампа, а и. о. главы Министерства внутренней безопасности Чед Вульф лично находился в Портленде. Мэр города, губернатор Орегона и сенаторы-демократы требуют от федеральных сил покинуть Портленд. Городской комиссар Джо Энн Гардести заявила на встрече с горожанами, что "город не позволит атаковать наш народ".



BORTAC в более привычном для себя месте – на южной границе США / Фото Corridor News

NYT "раскопал" внутренние документы, которые говорят что силы, отправленные в Орегон, не проходили нужных тренировок в Министерстве внутренней безопасности относительно массовых беспорядков и протестов.

Известный историк Тимоти Снайдер написал в своей книге "Двадцать уроков XX века", когда полиция и войска впервые смешались, настал конец, поэтому "вооруженных формирований стоит остерегаться". Похожие ситуации Снайдер описал для колонки Мишель Голдберг в NYT, имеют аналоги в Испании Франко и царской России: "Людей, привыкших к насилию на границе, затем вводят внутрь страны, чтобы они применяли его и там". Подобные действия отдают диктатурой.

Вызывайте "федералов": а законно ли это?



В США есть первые сигналы авторитаризма / Фото Move FM

Кейт Браун, которая возглавляет штат, выдала резкое заявление: "Это политический театр президента Трампа ... это вопиющее злоупотребление властью со стороны федерального правительства".

"Их присутствие приведет лишь к большему вандализму и большему насилию", – добавил мэр Уилер.

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Штат Орегон подал судебный иск против федеральных агентств, задействованных на прошлой неделе против участников акции протеста. Они обвиняются в незаконном задержании протестующих.

Американский совет гражданских свобод назвал события в Портленде "конституционным кризисом", а генпрокурор штата Эллен Розенблюм требует выдать для федеральных сил "запрещающее предписание", которое не позволит задерживать людей. Конечно, как и в других городах, некоторые используют протесты, чтобы добиться своих целей, которые никоим образом не связаны с вопросами социальной справедливости.

Сейчас остается ждать решения суда (полиции уже запретили использовать слезоточивый газ ранее – 24), но давайте рассмотрим другой вопрос: вообще законно ли было отправлять новенький федеральный отряд "душить протесты"? Так, при некоторых обстоятельствах президент Трамп может развернуть даже армию США, потому что является верховным главнокомандующим. Хотя для этого нужно согласие штата, но закон XIX века позволяет его обойти (принятый в 1807 году для борьбы с индейцами – 24).

Речь идет снова об "Акте восстания" Если рассмотреть так называемый "Insurrection Act", президент должен засвидетельствовать, что ситуация на территории "делает невозможным исполнение законов США", а права граждан – под угрозой. Последний раз о нем вспоминали во время ввода Нацгвардии в столицу Вашингтон. Но против использования армии выступил министр обороны Марк Эспер. В последний раз его использовали во время беспорядков 1992 года в Лос-Анджелесе.

Другая возможность называется "федерализация Нацгвардии", когда президент берет управление этой структурой в штате под свой личный контроль. Такое случается достаточно редко и требует выполнения хотя бы одного условия: вторжение со стороны иностранного государства, восстание или его угроза, президент не способен справиться обычными силами.

Палата Представителей Конгресса США вскоре должна голосовать за выдачу денег национальной безопасности. Спикер Нэнси Пелози заявила: "Трампа и его штурмовиков (тонкая отсылка к Третьему Рейху – 24) необходимо остановить". Пока неизвестно, как именно политики планируют это сделать, но один из вариантов – задержать финансирование нацбезопасности.