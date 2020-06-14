Профсоюзы полиции становятся все большей силой в США. Они прикрывают копов, совершивших правонарушения, могут восстановить их на службе и сопротивляются новым реформам органов.

"Мэр, очевидно, сошел с ума. Вы поклонились Black Lives Matter", – заявили в профсоюзе полиции Лос-Анджелеса в ответ на уменьшение финансирования.

Сколько бы не было случаев неоправданного применения оружия и даже убийств со стороны полиции США, но довольно часто полисменам удавалось выходить сухими из воды. 24 канал разобрался во влиятельности профсоюзов и объясняет, что такое "синяя стена молчания".

Показательные случаи безнаказанности на протестах:

полицейский избил студента колледжа;

нападение на двух молодых людей, которые просто возвращались с протеста;

полиция специального назначения сбила на землю мужчину пожилого возраста, его состояние было критическим.

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Солидарность и полиция

Например, в Филадельфии около 100 офицеров аплодировали у штаба, чтобы поддержать инспектора штата, несмотря на наличие видеодоказательств его нападения. Там сказали, что "не будут стоять и смотреть, как его доставят в тюрьму".

Когда мужчину сбили на землю в Баффало, все спецподразделение уволилось в знак солидарности. В полиции пожали плечами – "следовали приказам".

Даже начатое расследование довольно часто можно остановить, стоит только обратиться в профсоюз. Там объяснят, что мирные протесты – "террористическое движение". Именно так их охарактеризовал Боб Кролл, председатель профсоюза Миннеаполиса. После избрания, он обратился к копам: "Мы – единственные, кто защищает вас, а не общество. Ваши руководители хотят вашего увольнения".



Скандальный глава союза в Миннеаполисе Боб Кролл / Фото Star Tribune

Профсоюзы влиятельны, а контракты заключаются так, чтобы копа было посложнее уволить даже за явные нарушения. Более того, сам Боб Кролл имеет 29 жалоб за время своей службы. Он говорил, что администрация Обамы "угнетала полицию и надевала на нее наручники". "Боба Кролла выбрали из-за страха", – констатировала NYT Жанне Арто, в то время – глава департамента полиции. Пропасть между сообществом и полицией углубляется.

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Если мы скажем, что из-за профсоюзов надо начинать реформу / Мем Reddit

Профсоюзное движение усилилось после событий в городе Фергюсон в 2014 году, пишет NYT.

Почти абсолютная власть Чем больше резонансных ситуаций происходило, тем более закаленными они становились. Лишь несколько городов, обязательно с либеральными мерами, могли победить в этой битве. Все происходит на слушаниях, где профсоюз агрессивно защищает офицеров, которые попали впросак. Причем, довольно часто это слушание проходит за закрытыми дверями. Председателя департамента может контролировать разве мэр города, а лидеров рабочих объединений – почти никто.

Что касается политической стороны, то эти рабочие объединения показали себя мастерами в противодействии политическому давлению. Они имеют связи среди избранных народом представителей, а порой даже могут давить, чтобы принять нужное решение и отбросить либеральное. Так, их "золотые времена" позади, они остались в 1980-х. Но ресурсов еще более чем достаточно, несмотря на падающий процент членства. В Нью-Йорке один союз потратил с 2014 года один миллион долларов США на политические гонки, где всегда имеют своих фаворитов.

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Они формируют политические комитеты, они дают деньги на выборах прокуроров округа, государственных адвокатов, сенаторав и т.д. А потом мы удивляемся, что ничего нельзя сделать,

– пожаловался CNN экс-глава полиции столицы и комиссар в Филадельфии.



Боб Кролл и Дональд Трамп во время кампании / Фото Star Tribune

В 2016 году крупнейшая полицейская союз – Братский Орден – поддержал кандидата Трампа на выборах президента.

Одна поучительная история пришла из города Сент-Луис. Когда там в 2016 году назначили нового прокурора Ким Гарднер, она решила положить конец высокой жестокости полиции в городе. Поэтому предложила создать в прокуратуре подразделение, которое бы занималось рассмотрением полицейских нарушений. Против этого сразу выступил полицейская союз, призвал депутатов отложить эту идею. Несмотря на высокую поддержку в общем, предложение Гарднер никогда не вынесли на голосование.

Более того, юрист профсоюза подал на прокуратуру в суд, пытаясь силой закона ограничить ее способность расследовать нарушения полицейских. А председатель союза сказал, что "Гарднер надо устранить добровольно или силой". Политики, которые осмеливаются идти против союзов, могут получить обвинения, что они слишком мягко относятся к преступности.

"Это работает немного как защитный рэкет", – рассказал NYT Стив Флетчер, критик полиции из Миннеаполиса и член горсовета. Он сам прошел этот путь, когда пытался уменьшить приглашение на работу большего количества офицеров и перевести эти средства на офис предупреждения насилия. Все закончилось тем, что в службе 911 увеличилось время реагирования на вызов (это было сделано умышленно – 24). Полисменов много, все они приносят в свою казну средства, которые затем можно направить на нужды союза.

Впрочем, некоторые из консервативного лагеря не поддерживают усиление профсоюзов и полиции. Фонд общественной политики Техаса выпустил в 2019 году доклад, где сказал: многие профсоюзы "противоречат лучшим практикам профессиональных стандартов правоохранительных органов" и не слишком заинтересованы в общественной безопасности.

Ронал Серпас, бывший шеф полиции Нового Орлеана и Нэшвила, назвал это "культурой коррозии". Проблемные офицеры знают, что они будут защищены, несмотря ни на что. Ронал руководил копами в столице Луизианы после сокрушительного урагана "Катрина" и проводил реформы. Он тоже вспомнил необходимость пересмотреть заключения контрактов. Потому что ситуация пока позволяет выиграть апелляцию, даже если полисмена приговорил суд первой инстанции.

Кто на самом деле руководит полицией Когда департамент открывает внутреннее расследование, именно офис союза может решать – через заключенные документы – сколько надо ждать, чтобы начать официально расследовать, как можно задавать вопросы копам и какие именно, как быстро рассмотрение должно быть завершено. Это дает союзам невероятную власть. Но они могут потерять ее из-за дела Флойда.

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После Флойда противостояние может усилиться / Фото Chicago Sun-Times

"Мы идем против полицейского объединения!" – заявил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после убийства, которое всколыхнуло Америку и привело к решению о роспуске местной полиции. Впрочем, как показано выше, это проще сказать, чем сделать.

В то время, как многие города и штаты пересматривают законы, по которым действует полиция, запрещает такие приемы, как давление на шею и удушение, отнимает у полиции средства... профсоюзы собираются вместе, чтобы бороться.

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Но теперь им придется бороться с обществом, которое уже не поддерживает полицию автоматически, относится с опаской и скепсисом.

57% процентов американцев считают, что полиция более склонна использовать чрезмерную силу именно против темнокожих американцев. В 2014 году таких было только 33%. Количество белого населения, которое так считает, уже достигло 49%.

Относительно цвета кожи и расы. Внутри подразделений тоже есть расизм (и странно, если бы его не было – 24), такие офицеры иногда получают плохое отношение и полицейские союзы только поощряют подобное поведение, сказали эксперты в эфире CNN. "Они пойдут настолько далеко, как позволят городские власти", – пояснил Серпас. А им придется изменять политику и забирать полномочия, и сделать это будет непросто.

Например, в Нью-Йорке действует так называемый закон 50-А, который закрывает для широкой общественности дисциплинарные документы на работников полиции, в том числе тех, кто задействован в убийстве гражданских. Он затрудняет борьбу с неправомерными действиями копов.

В то время как полиция против их раскрытия, аргументируя это угрозой для конфиденциальности офицеров, власть хочет добиться его отмены в рамках реформ.

Губернатор штата Эндрю Куомо отверг предостережения полиции, за что получил ожидаемую критику. Нью-Йорк хочет пойти по пути Сент-Луиса (читайте выше – 24), но тоже не факт, что у них получится.

В этом городе после нападения на копов союз и рядовые патрульные уже открыто объявили войну мэру Де Блазио якобы за создание "опасного климата для полиции" и что у мэра "кровь на руках". На похоронах двух убитых офицеров они отвернулись от де Блазио. Аресты и выписывание штрафов резко упали. Профсоюз отрицал, что это было сделано намеренно.

Если реформа уже проведена, но профсоюз выступает против, то его можно каким-то образом игнорировать, пишет NYT. Так произошло в Кливленде, штат Огайо. Лидеры департамента сказали рядовым полисменам не воспринимать изменения слишком серьезно, а "переждать, делать минимально нужные вещи".

Реформы касались, среди прочего, "сообщения и расследования, когда офицеры наводили на кого-то оружие". "Теперь они не делают это тогда, когда должны", – пожаловался председатель союза в то время Стив Лумис.



Молчание – это насилие / Фото Wikimedia Commons

Когда в Чикаго убили 17-летнего Лаквана Макдональда, профсоюз был настолько сильным, что полностью защитил копа Джейсона Ван Дайка, который и до этого имел многочисленные жалобы. В договоре между городом и полицией был "вшит" кодекс молчания. Далее к власти пришел новый председатель союза, который высмеял соглашение с мэрией и своего предшественника, "который не мог ей противостоять".

Во время, когда любое действие может попасть на фото и видео, полиция чувсвует – она ​​как бы в осаде. Выбор все более агрессивных лидеров, как упомянутый выше Боб Кролл, – следствие этого.