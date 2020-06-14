Профспілки поліції стають все більшою силою у США. Вони прикривають копів, що здійснили правопорушення, можуть відновити їх по службі і опираються новим реформам органів.

"Мер, очевидно, з'їхав з глузду. Ви вклонилися Black Lives Matter", – заявили у профспілці поліції Лос-Анджелесу у відповідь на зменшення фінансування.

Скільки б не було випадків невиправданого застосування зброї та навіть вбивств з боку поліції США, але доволі часто полісменам вдавалося виходити сухим з води. 24 канал розібрався у впливовості профспілок та пояснює, що таке "синя стіна мовчання".

Показові випадки безкарності на протестах:

поліцейський побив студента коледжу;

напад на двох молодих людей, які просто поверталися з протесту;

поліція спеціального призначення збила на землю чоловіка похилого віку, його стан був критичним.

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Солідарність та поліція

Наприклад, в Філадельфії близько 100 офіцерів аплодували біля штабу, щоб підтримати інспектора штата, не дивлячись на наявність відеодоказів його нападу. Там сказали, що "не будуть стояти і дивитися, як його доставлять до в'язниці".

Коли людину збили на землю в Баффало, весь спецпідрозділ звільнився на знак солідарності. В поліції знизали плечима – "слідували наказам".

Навіть почате розслідування доволі часто можна зупинити, варто лише звернутися в профспілку. Бо там пояснять, що мирні протести – "терористичний рух". Саме так їх охарактеризував Боб Кролл, голова профспілки Міннеаполісу. Після обрання, він звернувся до копів: "Ми – єдині, хто захищає вас, а не суспільство. Ваші очільники хочуть вашого звільнення".

Скандальний очільник спілки в Міннеаполісі Боб Кролл / Фото Star Tribune

Профспілки впливові, а контракти укладаються так, щоб копа було якнайскладніше звільнити навіть за явні порушення. Більше того, сам Боб Кролл має 29 скарг за час своєї служби. Він казав, що адміністрація Обами "пригнічувала поліцію та вдягала на неї кайданки". "Боба Кролла обрали через страх", – констатувала NYT Жанне Арто, на той час –очільниця департаменту поліції. Прірва між спільнотою та поліцією поглиблюється.

Як профспілки набирали силу останнім часом

Якщо ми скажемо, що з профспілок треба починати реформу / Мем Reddit

Профспілковий рух посилився після подій у місті Фергюсон у 2014, пише NYT.

Майже абсолютна влада Чим більше резонансних ситуацій відбувалося, тим більш загартованими вони ставали. Лише кілька міст, обов'язково з ліберальними мерами, могли перемогти у цій битві. Все відбувається на слуханнях, де профспілка агресивно захищає офіцерів, які втрапили в халепу. Причому, доволі часто це слухання за закритими дверима. Голову департаменту може контролювати хіба мер міста, а лідерів робочих об'єднань – майже ніхто.

Що стосується політичної сторони, то ці робочі об'єднання показали себе майстрами у протидії політичному тиску. Вони мають зв'язки серед обраних народом представників, а часом навіть можуть тиснути, щоб ухвалити потрібне рішення і відкинути ліберальне. Так, їх "золоті часи" позаду, вони залишилися у 1980-х. Але ресурсів ще більш ніж достатньо, незважаючи на падаючий відсоток членства. В Нью-Йорку одна спілка витратила з 2014 року один мільйон доларів США на політичні перегони, де завжди мають своїх фаворитів.

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Вони формують політичні комітети, вони дають гроші під час виборів прокурорів округу, державних адвокатів, сенаторам і т.д.. А потім ми дивуємося, що нічого не можна зробити, – поскаржився CNN ексочільник поліції столиці та комісар у Філадельфії.

Боб Кролл та Дональд Трамп під час кампанії / Фото Star Tribune

У 2016 році найбільша поліцейська спілка – Братський Орден – підтримала кандидата Трампа на виборах президента.

Одна повчальна історія прийшла з міста Сент-Луїс. Коли там у 2016 році призначили нового прокурора Кім Гарднер, вона вирішила покласти край високій жорстокості поліції в місті. Тож запропонувала створити в прокуратурі підрозділ, який би займався розглядом поліцейських порушень. Проти цього відразу виступила поліцейська спілка, яка закликала депутатів відкласти цю ідею. Не дивлячись на високу підтримку загалом, пропозицію Гарднер ніколи не винесли на голосування.

Ба більше, юрист профспілки подав на прокуратуру до суду, намагаючись силою закону обмежити її здатність розслідувати порушення поліцейських. А голова спілки сказав, що "Гарднер треба усунути добровільно або силою". Політики, які насмілюються йти проти спілок, можуть отримати звинувачення, що вони занадто м'яко відносяться до злочинності.

"Це працює трохи як захисний рекет", – розповів NYT Стів Флетчер, критик поліції з Міннеаполісу та член міськради. Він сам пройшов цей шлях, коли пробував зменшити запрошення на роботу більшої кількості офіцерів та перевести ці кошти на офіс попередження насилля. Все закінчилось тим, що в службі 911 збільшився час реагування на виклик (це було зроблене навмисне – 24). Полісменів багато, всі вони приносять у свою скарбницю кошти, які потім можна направити на потреби спілки.

Втім, дехто з консервативного табору не підтримує посилення профспілок та поліції. Фонд суспільної політики Техасу випустив у 2019 році доповідь, де сказав: багато профспілок "суперечать кращим практикам професійних стандартів правоохоронних органів" та не дуже зацікавлені у суспільній безпеці.

Ронал Серпас, колишній шеф поліції Нового Орлеану та Нешвілу, назвав це "культурою корозії". Проблемні офіцери знають, що вони будуть захищені не дивлячись ні на що. Ронал керував копами в столиці Луїзіани після нищівного урагану "Катріна" та проводив реформи. Він теж згадав необхідність переглянути укладання контрактів. Бо ситуація наразі дозволяє виграти апеляцію, навіть якщо полісмена засудив суд першої інстанції.

Хто справді керує поліцією Коли департамент відкриває внутрішнє розслідування, саме офіс спілки може вирішувати – через укладені документи – скільки треба чекати, щоб почати офіційно розслідувати, як можна задавати питання копам і які саме, як швидко розгляд має бути завершений. Це дає спілкам неймовірну владу. Але вони можуть втратити її через справу Флойда.

Джордж Флойд та нова ера: профспілки готуються до битви

Після Флойда протистояння може посилитись / Фото Chicago Sun-Times

"Ми йдемо проти поліцейського об'єднання!" – оголосив мер Міннеаполісу Джейкоб Фрей після вбивства, яке сколихнуло Америку та призвело до рішення про розпуск місцевої поліції. Втім, як показано вище, це простіше сказати, ніж зробити.

У час коли багато міст та штатів переглядають закони, за якими діє поліція, забороняє такі прийоми як тиск на шею та придушення, забирає в поліції кошти… профспілки збираються разом, щоб боротися.

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Але тепер їм доведеться боротися з суспільством, яке вже не підтримує поліцію автоматично, ставиться з острахом та скепсисом.

57% відсотків американців вважають, що поліція більш схильна використати надмірну силу саме проти темношкірих американців. У 2014 році таких було лише 33%. Кількість білого населення, яке так вважає, вже сягнула 49%.

Щодо кольору шкіри та раси. Всередині підрозділів теж є расизм (та й дивно, якби його не було – 24), такі офіцери іноді отримують погане ставлення і поліцейські союзи лише заохочують подібну поведінку сказали експерти у етері CNN. "Вони підуть настільки далеко, як дозволить міська влада", – пояснив Серпас. А їй доведеться переписувати політику та забирати повноваження, тож зробити це буде непросто.

Наприклад, в Нью-Йорку діє так званий закон 50-А, який закриває для широкої громадськості дисциплінарні документи на працівників поліції, у тому числі тих, хто задіяний у вбивстві цивільних. Він ускладнює боротьбу з неправомірними діями копів.

У той час як поліція проти їх розкриття, аргументуючи це загрозою для конфіденційності офіцерів, влада хоче домогтися його скасування в рамках реформ.

Губернатор штату Ендрю Куомо відкинув застереження поліції, за що отримав очікувану критику. Нью-Йорк хоче піти шляхом Сент-Луїсу (читайте вище – 24), але теж не факт, що у них вийде.

У цьому місті після нападу на копів спілка та рядові патрульні вже відкрито оголосили війну меру Біллу де Блазіо нібито за створення "небезпечного клімату для поліції" та що у мера "кров на руках". На похованні двох вбитих офіцерів вони відвернулися від де Блазіо. Арешти та виписування штрафів різко впали. Профспілка заперечувала, що це було зроблено навмисно.

Якщо реформа вже проведена, але профспілка виступає проти, то її можна якимось чином ігнорувати, пише NYT. Так сталося у Клівленді, штат Огайо. Лідери департаменту сказали рядовим полісменам не сприймати зміни занадто серйозно, а "перечекати, робити мінімально потрібні речі".

Реформи стосувалися, серед іншого, "повідомлення та розслідування, коли офіцери наводили на когось зброю". "Тепер вони не роблять це тоді, коли мають", – пожалівся голова спілки на той час Стів Луміс.

Мовчання – це насильство / Фото Wikimedia Commons

Коли у Чикаго вбили 17-річного Лаквана Макдональда, профспілка була настільки сильною, що повністю захистила копа Джейсона Ван Дайка, який і до того мав численні скарги. У договір між містом та поліцією був "вшитий" кодекс мовчання. Далі до влади прийшов новий голова спілки, який висміяв угоду з мерією та свого попередника, "який не міг їй протистояти".

У час, коли будь-яка дія може потрапити на фото та відео, поліція відчуває – вона ніби у облозі. Вибір все більш агресивних лідерів, як згаданий вище Боб Кролл – наслідок цього.