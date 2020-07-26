В США антирасистские протесты перерастают в массовые беспорядки и волнения. В Сиэтле от рук митингующих пострадали два десятка правоохранителей. В Остине во время митинга застрелили мужчину.

В Сиэтле в результате столкновений пострадали более 20 копов

В Сиэтле во время массовых беспорядков задержали по меньшей мере 45 человек. Об этом информирует The New York Times.

Актуально Удары дубинками от фанатов Трампа: почему в Портленде восстали против полиции

Протесты Black Lives Matter, которые направлены против произвола полиции, стали неконтролируемыми: митингующие подожгли строительную площадку, били окна и разрисовывали стены граффити.

Арестовали 45 человек

Под горячую руку попали и правоохранители: их забросали камнями и бутылками с горючей смесью. Пострадали более 20 копов, из них один – в результате взрыва. Полиция, в свою очередь, применила против митингующих спецсредства: задержали по меньшей мере 45 человек.

Crowd continuing to throw large rocks, bottles, fireworks and other explosives at officers. pic.twitter.com/3gTGJUonUt — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 26, 2020

The standoff continues in Cap Hill. Here’s the line of cops/protestors as seen from the play field @KING5Seattle pic.twitter.com/O5W3QjOyzr — Michael Crowe (@MichaelReports) July 26, 2020

Protestors block Broadway with dumpsters right after police move through. @KING5Seattle pic.twitter.com/l3UDfNzavf — Michael Crowe (@MichaelReports) July 26, 2020

Another shot of police pushing down Pine. They turned onto Broadway and pushed toward Seattle Central College. Lots of coughs from that smoke. Spicy air. @KING5Seattle pic.twitter.com/mPCyemQp87 — Michael Crowe (@MichaelReports) July 26, 2020

В Остине во время протестов застрелили мужчину

В Остине, что в штате Техас, во время акции застрелили одного мужчину. Он, по предварительной информации, с оружием подошел к одной из машин. Изнутри автомобиля и раздался выстрел. Предполагаемого убийцу задержали и допрашивают.

Clip of the shooting at the protest in Austin Texas from Hiram Gilberto on FB pic.twitter.com/VFbzqfoSff — Anthony Martino (@anthonyfartino) July 26, 2020

В Лос-Анджелесе тоже беспорядки

Неспокойно и в Лос-Анджелесе. Митингующие столкнулись с полицией прямо перед зданием федерального суда. Люди били окна и бросали в стражей порядка бутылки с водой. Митингующие говорят, что против них применяли оружие и спецсредства.