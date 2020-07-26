Беспорядки в США набирают обороты: в Сиэтле – десятки задержанных и ранены копы – видео
В США антирасистские протесты перерастают в массовые беспорядки и волнения. В Сиэтле от рук митингующих пострадали два десятка правоохранителей. В Остине во время митинга застрелили мужчину.
В Сиэтле в результате столкновений пострадали более 20 копов
В Сиэтле во время массовых беспорядков задержали по меньшей мере 45 человек. Об этом информирует The New York Times.
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Протесты Black Lives Matter, которые направлены против произвола полиции, стали неконтролируемыми: митингующие подожгли строительную площадку, били окна и разрисовывали стены граффити.
Арестовали 45 человек
Под горячую руку попали и правоохранители: их забросали камнями и бутылками с горючей смесью. Пострадали более 20 копов, из них один – в результате взрыва. Полиция, в свою очередь, применила против митингующих спецсредства: задержали по меньшей мере 45 человек.
В Остине во время протестов застрелили мужчину
В Остине, что в штате Техас, во время акции застрелили одного мужчину. Он, по предварительной информации, с оружием подошел к одной из машин. Изнутри автомобиля и раздался выстрел. Предполагаемого убийцу задержали и допрашивают.
В Лос-Анджелесе тоже беспорядки
Неспокойно и в Лос-Анджелесе. Митингующие столкнулись с полицией прямо перед зданием федерального суда. Люди били окна и бросали в стражей порядка бутылки с водой. Митингующие говорят, что против них применяли оружие и спецсредства.