Заворушення у США набирають обертів: у Сіетлі – десятки затриманих та поранені копи – відео
У США антирасистські протести переростають у масові безлади та заворушення. У Сіетлі від рук мітингувальників постраждали два десятки правоохоронців. У Остіні під час мітингу застрелили чоловіка.
У Сіетлі внаслідок зіткнень постраждали понад 20 копів
У Сіетлі під час масових безладів затримали щонайменше 45 осіб. Про це інформує The New York Times.
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Протести Black Lives Matter, які спрямовані проти свавілля поліції, стали неконтрольованими: мітингувальники підпалили будівельний майданчик, били вікна та розмальовували стіни графіті.
Заарештували 45 осіб
Під гарячу руку потрапили й правоохоронці: їх закидали камінням та пляшками з вибуховою сумішшю. Постраждали понад 20 копів, з них один – в результаті вибуху. Поліція, своєю чергою, застосувала проти мітингувальників спецзасоби: затримали щонайменше 45 осіб.
У Остіні під час протестів застрелили чоловіка
В Остіні, що у штаті Техас, під час акції застрелили одного чоловіка. Він, за попередньою інформацією, зі зброєю підійшов до однієї з автівок. Зсередини автомобіля й пролунав постріл. Ймовірного убивцю затримали та допитують.
У Лос-Анджелесі теж заворушення
Неспокійно і в Лос-Анджелесі. Мітингувальники зіткнулись з поліцією прямо перед будівлею федерального суду. Люди били вікна та кидали у правоохоронців пляшками з водою. Мітингувальники кажуть, що проти них застосовували зброю та спецзасоби.