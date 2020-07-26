У США антирасистські протести переростають у масові безлади та заворушення. У Сіетлі від рук мітингувальників постраждали два десятки правоохоронців. У Остіні під час мітингу застрелили чоловіка.

У Сіетлі внаслідок зіткнень постраждали понад 20 копів

У Сіетлі під час масових безладів затримали щонайменше 45 осіб. Про це інформує The New York Times.

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Протести Black Lives Matter, які спрямовані проти свавілля поліції, стали неконтрольованими: мітингувальники підпалили будівельний майданчик, били вікна та розмальовували стіни графіті.

Заарештували 45 осіб

Під гарячу руку потрапили й правоохоронці: їх закидали камінням та пляшками з вибуховою сумішшю. Постраждали понад 20 копів, з них один – в результаті вибуху. Поліція, своєю чергою, застосувала проти мітингувальників спецзасоби: затримали щонайменше 45 осіб.

Crowd continuing to throw large rocks, bottles, fireworks and other explosives at officers. pic.twitter.com/3gTGJUonUt — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 26, 2020

The standoff continues in Cap Hill. Here’s the line of cops/protestors as seen from the play field @KING5Seattle pic.twitter.com/O5W3QjOyzr — Michael Crowe (@MichaelReports) July 26, 2020

Protestors block Broadway with dumpsters right after police move through. @KING5Seattle pic.twitter.com/l3UDfNzavf — Michael Crowe (@MichaelReports) July 26, 2020

Another shot of police pushing down Pine. They turned onto Broadway and pushed toward Seattle Central College. Lots of coughs from that smoke. Spicy air. @KING5Seattle pic.twitter.com/mPCyemQp87 — Michael Crowe (@MichaelReports) July 26, 2020

У Остіні під час протестів застрелили чоловіка

В Остіні, що у штаті Техас, під час акції застрелили одного чоловіка. Він, за попередньою інформацією, зі зброєю підійшов до однієї з автівок. Зсередини автомобіля й пролунав постріл. Ймовірного убивцю затримали та допитують.

Clip of the shooting at the protest in Austin Texas from Hiram Gilberto on FB pic.twitter.com/VFbzqfoSff — Anthony Martino (@anthonyfartino) July 26, 2020

У Лос-Анджелесі теж заворушення

Неспокійно і в Лос-Анджелесі. Мітингувальники зіткнулись з поліцією прямо перед будівлею федерального суду. Люди били вікна та кидали у правоохоронців пляшками з водою. Мітингувальники кажуть, що проти них застосовували зброю та спецзасоби.