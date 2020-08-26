У місті Кеноша, що у штаті Вісконсин, тривають протести через каліцтво поліцією 29-річного темношкірого Джейкоба Блейка. На третій день масових акцій у стрілянині загинули двоє протестувальників, ще один – отримав поранення. Губернатор Вісконсину оголосив надзвичайний стан у Кеноші. Туди скерували Нацгвардію.

Протести в американському Вісконсині набирають обертів, повідомляє CBS News.

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Поточна ситуація у штаті

У ніч на 26 серпня під час протестів сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь із рушниці. У результаті загинули двоє людей, ще одного госпіталізували.

Правоохоронці арештували ймовірного стрільця. Ним виявився неповнолітній американець із Ілінойса.

Дональд Трамп у твіттері заявив, що вже 26 серпня скерує до Кеноші федеральні війська.

Ми не потерпимо мародерства, підпалів, насилля й беззаконня на американських вулицях,

– зазначив президент.

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

На протестах у Вісконсині застрелили двох людей: відео

Recap from #kenosha. TW: Violence.



Shooter is coordinating with officers prior to the incidents (he's waving to them in this video). pic.twitter.com/yIWWOU5oUo — Office of Protestor Accountability (@koush) August 26, 2020

Копи поранили темношкірого: як все було

Інцидент за участі Джейкоба Блейка та поліцейських стався 22 серпня. Правоохоронці кажуть, що приїхали на виклик через побутову сварку. Однак деталей не називають: ані про те, хто викликав поліцію, скільки поліцейських прибули та хто саме їх викликав.

У мережі опублікували кілька відео з місця події. На них помітно, як Блейк виходить із авто на вимогу поліції. Тоді чоловік лягає на машину, після чого один з копів хапає його за футболку і стріляє щонайменше кілька разів.

Стрілянина супроводжується криками людей, зокрема і дітей.

Адвокати Блейка пізніше зазначили, що він намагався "владнати сімейну сварку" між двома жінками. Цю інформацію підтверджують і очевидці.

За словами нареченої Блейка Лакіши Букер, в авто під час стрілянини перебували троє дітей Блейка, які все бачили.

Що відомо про стан потерпілого

29-річний чоловік наразі перебуває в лікарні у важкому стані. Куля пошкодила його хребет, через що Блейк лишається паралізованим. Крім того, є інформація, що постраждали його печінка й нирки.

Поліцейських відсторонили

Двох правоохоронців, причетних до інциденту, відсторонили від роботи. Проти них розпочали справу через можливе перевищення службових повноважень.

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Протести через інцидент: що відомо

Через кілька годин після стрілянини жителі Кеноші прийшли до офісу поліції міста. Протестувальники підпалювали автівки та трощили їх . Поліція міста оголосила про підвищений ризик мародерства.

. Поліція міста оголосила про підвищений ризик мародерства. На тлі протестів губернатор Вісконсину Тоні Еверс 24 серпня запровадив комендантську годину в Кеноші . У місто скерували кількасот бійців Нацгвардії для придушення протестів.

. У місто скерували кількасот бійців Нацгвардії для придушення протестів. Однак люди все ж виходять на вулиці. Їх правоохоронці розганяли сльозогінним газом і, за словами самих протестувальників, ґумовими кулями й димовими шашками.

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