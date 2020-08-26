У США тривають протести через поранення копами темношкірого: є загиблі, поранений
У місті Кеноша, що у штаті Вісконсин, тривають протести через каліцтво поліцією 29-річного темношкірого Джейкоба Блейка. На третій день масових акцій у стрілянині загинули двоє протестувальників, ще один – отримав поранення. Губернатор Вісконсину оголосив надзвичайний стан у Кеноші. Туди скерували Нацгвардію.
Протести в американському Вісконсині набирають обертів, повідомляє CBS News.
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Поточна ситуація у штаті
У ніч на 26 серпня під час протестів сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь із рушниці. У результаті загинули двоє людей, ще одного госпіталізували.
Правоохоронці арештували ймовірного стрільця. Ним виявився неповнолітній американець із Ілінойса.
Дональд Трамп у твіттері заявив, що вже 26 серпня скерує до Кеноші федеральні війська.
Ми не потерпимо мародерства, підпалів, насилля й беззаконня на американських вулицях,
– зазначив президент.
На протестах у Вісконсині застрелили двох людей: відео
Копи поранили темношкірого: як все було
Інцидент за участі Джейкоба Блейка та поліцейських стався 22 серпня. Правоохоронці кажуть, що приїхали на виклик через побутову сварку. Однак деталей не називають: ані про те, хто викликав поліцію, скільки поліцейських прибули та хто саме їх викликав.
У мережі опублікували кілька відео з місця події. На них помітно, як Блейк виходить із авто на вимогу поліції. Тоді чоловік лягає на машину, після чого один з копів хапає його за футболку і стріляє щонайменше кілька разів.
Стрілянина супроводжується криками людей, зокрема і дітей.
Адвокати Блейка пізніше зазначили, що він намагався "владнати сімейну сварку" між двома жінками. Цю інформацію підтверджують і очевидці.
За словами нареченої Блейка Лакіши Букер, в авто під час стрілянини перебували троє дітей Блейка, які все бачили.
Що відомо про стан потерпілого
29-річний чоловік наразі перебуває в лікарні у важкому стані. Куля пошкодила його хребет, через що Блейк лишається паралізованим. Крім того, є інформація, що постраждали його печінка й нирки.
Поліцейських відсторонили
Двох правоохоронців, причетних до інциденту, відсторонили від роботи. Проти них розпочали справу через можливе перевищення службових повноважень.
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Протести через інцидент: що відомо
- Через кілька годин після стрілянини жителі Кеноші прийшли до офісу поліції міста. Протестувальники підпалювали автівки та трощили їх. Поліція міста оголосила про підвищений ризик мародерства.
- На тлі протестів губернатор Вісконсину Тоні Еверс 24 серпня запровадив комендантську годину в Кеноші. У місто скерували кількасот бійців Нацгвардії для придушення протестів.
- Однак люди все ж виходять на вулиці. Їх правоохоронці розганяли сльозогінним газом і, за словами самих протестувальників, ґумовими кулями й димовими шашками.
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Вбивство Флойда та протести через це: коротко
- У США з кінця травня тривають протести проти насилля зі сторони поліції щодо темношкірих.
- Приводом стала смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання правоохоронцями. Коп душив Флойда коліном протягом понад 8 хвилин.
- Усіх правоохоронці, причетних до вбивства Флойда, звільнили з поліції та арештували.
- Смерть Флойда здобула значний резонанс у США та за їхніми межами. Світом прокотилася хвиля кампанії "Життя темношкірих важливі".