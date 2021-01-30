Рух проти расової дискримінації Black Lives Matter номінували на Нобелівську премію миру 2021 року. Ініціатива пішла з Норвегії – від депутата парламенту Петтера Ейде.

Джерело: The Guardian

Ейде мотивував своє рішення тим, що рух Black Lives Matter протистоїть расизму вже не тільки у США. Його заклик до системних змін розлетівся по всьому світу.

Цікаво, що Знаменитих шпигунів Сноудена й Ассанжа теж висунули на Нобелівську премію миру

Рух BLM номінувати на Нобелівську премію миру

Петтер Ейде вважає, що одна з ключових проблем, з якими люди стикаються і в Америці, і в Європі, і в Азії – це посилення конфлікту, який грунтується на нерівності.

Black Lives Matter став дуже важливим всесвітнім рухом боротьби з расовою несправедливістю. Активісти домоглися величезного успіху в підвищенні глобальної свідомості та обізнаності про расову несправедливість,

– заявив норвезький депутат.

Що важливо, учасникам руху вдалося "мобілізувати людей з усіх соціальних груп, а не тільки афроамериканців, не тільки пригноблених – це широкий рух, який відрізнявся від попередників".

Варто знати: кандидатуру на Нобелівську премію миру може висунути будь-який політик національного рівня. У 2021 заявки можна подати до 1 лютого, переможця визначать у жовтні, а нагородять 10 грудня.



У 2020 номінантів було понад 300, у підсумку премію віддали Світовій продовольчій програмі.

Що слід знати про Black Lives Matter

Рух BLM (Black Lives Matter) заснували ще у 2013. Того року суд у США виправдав людину, яка застрелила темношкірого американця Трейвона Мартіна.

У 2014 рух вже організовував масштабні протести – зокрема, після смертей Майкла Брауна та Еріка Гарнера.

А у 2020 після загибелі Джорджа Флойда рух став відомий у всьому світі.

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