За кілька годин перед мітингом, який перетворився у масові заворушення та захоплення Капітолію, прихильників Трампа помітили перед церквою, яка розмістила плакат на підтримку руху Black Lives Matter. Про це повідомляє NBC Washington.

Дивіться також Сутички у Капітолію США: хронологія подій – фото, відео

Двоє учасників протестів проти обрання Джо Байдена президентом США вирішили влаштувати своєрідну виставу, спародіювавши загибель афроамериканця Джорджа Флойда.

Що вони хотіли сказати такими діями, невідомо.

Дивіться відео пародії смерті Джорджа Флойда прихильниками Трампа у Вашингтоні:

Масові протести із заворушеннями та подекуди мародерством у США почалися після того, як поліцейські жорстко затримали підозрюваного у розбійному нападі афроамериканця Джорджа Флойда. Від ймовірного перевищення повноважень правоохоронцями чоловік загинув.

Дерека Шовена, який натиснув коліном на шию затриманого, звільнили з поліції Міннеаполіса та звинуватили у вбивстві. Наразі він вніс 1 мільйон доларів застави та перебуває на волі.