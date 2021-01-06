Перед заворушеннями у Вашингтоні прихильники Трампа спародіювали смерть Джорджа Флойда: відео
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За кілька годин до штурму будівлі Капітолію, де ввечері 6 січня за київським часом мали оголосити Джо Байдена переможцем виборів у США, прихильники Трампа розіграли загибель Джорджа Флойда.
За кілька годин перед мітингом, який перетворився у масові заворушення та захоплення Капітолію, прихильників Трампа помітили перед церквою, яка розмістила плакат на підтримку руху Black Lives Matter. Про це повідомляє NBC Washington.
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Двоє учасників протестів проти обрання Джо Байдена президентом США вирішили влаштувати своєрідну виставу, спародіювавши загибель афроамериканця Джорджа Флойда.
Що вони хотіли сказати такими діями, невідомо.
Дивіться відео пародії смерті Джорджа Флойда прихильниками Трампа у Вашингтоні:
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