За несколько часов перед митингом, который превратился в массовые беспорядки и захват Капитолия, сторонников Трампа заметили перед церковью, которая разместила плакат в поддержку движения Black Lives Matter. Об этом сообщает NBC Washington.

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Двое участников протестов против избрания Джо Байдена президентом США решили устроить своеобразный спектакль, спародировав гибель афроамериканца Джорджа Флойда.

Что они хотели сказать такими действиями, неизвестно.

Смотрите видео пародии смерти Джорджа Флойда сторонниками Трампа в Вашингтоне:

Массовые протесты с беспорядками и иногда мародерство в США начались после того, как полицейские жестко задержали подозреваемого в разбойном нападении афроамериканца Джорджа Флойда. От вероятного превышения полномочий правоохранителями мужчина погиб.

Дерека Шовена, который нажал коленом на шею задержанного, уволили из полиции Миннеаполиса и обвинили в убийстве. Сейчас он внес 1 миллион долларов залога и находится на свободе.