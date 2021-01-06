Перед беспорядками в Вашингтоне сторонники Трампа спародировали смерть Джорджа Флойда: видео
За несколько часов до штурма здания Капитолия, где вечером 6 января по киевскому времени должны были объявить Джо Байдена победителем выборов в США, сторонники Трампа разыграли гибель Джорджа Флойда.
За несколько часов перед митингом, который превратился в массовые беспорядки и захват Капитолия, сторонников Трампа заметили перед церковью, которая разместила плакат в поддержку движения Black Lives Matter. Об этом сообщает NBC Washington.
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Двое участников протестов против избрания Джо Байдена президентом США решили устроить своеобразный спектакль, спародировав гибель афроамериканца Джорджа Флойда.
Что они хотели сказать такими действиями, неизвестно.
Смотрите видео пародии смерти Джорджа Флойда сторонниками Трампа в Вашингтоне:
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