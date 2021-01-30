Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию
Движение против расовой дискриминации Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира 2021 года. Инициатива пошла из Норвегии – от депутата парламента Петтера Эйде.
Источник: The Guardian
Эйде мотивировал свое решение тем, что движение Black Lives Matter противостоит расизму уже не только в США. Его призыв к системным изменениям разлетелся по всему миру.
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Движение BLM номинировали на Нобелевскую премию мира
Петтер Эйде считает, что одна из ключевых проблем, с которыми люди сталкиваются в Америке, и в Европе, и в Азии – это усиление конфликта, основанного на неравенстве.
Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением борьбы с расовой несправедливостью. Активисты добились огромного успеха в повышении глобального сознания и осведомленности о расовой несправедливости,
– заявил норвежский депутат.
Что важно, участникам движения удалось "мобилизовать людей из всех социальных групп, а не только афроамериканцев, не только угнетенных – это широкое движение, которое отличалось от предшественников".
Что следует знать о Black Lives Matter
- Движение BLM (Black Lives Matter) учредили еще в 2013. В том году суд в США оправдал человека, застрелившего темнокожего американца Трейвона Мартина.
- В 2014 движение уже организовывало масштабные протесты – в частности, после смертей Майкла Брауна и Эрика Гарнера.
- А в 2020 после гибели Джорджа Флойда движение стало известным во всем мире.
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