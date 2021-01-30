Движение против расовой дискриминации Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира 2021 года. Инициатива пошла из Норвегии – от депутата парламента Петтера Эйде.

Источник: The Guardian

Эйде мотивировал свое решение тем, что движение Black Lives Matter противостоит расизму уже не только в США. Его призыв к системным изменениям разлетелся по всему миру.

Интересно, что Знаменитых шпионов Сноудена и Ассанжа также выдвинули на Нобелевскую премию мира

Движение BLM номинировали на Нобелевскую премию мира

Петтер Эйде считает, что одна из ключевых проблем, с которыми люди сталкиваются в Америке, и в Европе, и в Азии – это усиление конфликта, основанного на неравенстве.

Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением борьбы с расовой несправедливостью. Активисты добились огромного успеха в повышении глобального сознания и осведомленности о расовой несправедливости,

– заявил норвежский депутат.

Что важно, участникам движения удалось "мобилизовать людей из всех социальных групп, а не только афроамериканцев, не только угнетенных – это широкое движение, которое отличалось от предшественников".

Следует знать: кандидатуру на Нобелевскую премию мира может выдвинуть любой политик национального уровня. В 2021 заявки можно подать до 1 февраля, победителя определят в октябре, а наградят 10 декабря.



В 2020 номинантов было более 300, в итоге премию отдали Всемирной продовольственной программе.

Что следует знать о Black Lives Matter

Движение BLM (Black Lives Matter) учредили еще в 2013. В том году суд в США оправдал человека, застрелившего темнокожего американца Трейвона Мартина.

В 2014 движение уже организовывало масштабные протесты – в частности, после смертей Майкла Брауна и Эрика Гарнера.

А в 2020 после гибели Джорджа Флойда движение стало известным во всем мире.