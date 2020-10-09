Нобелівську премію миру отримала Світова продовольча програма: що відомо
Нобелівський комітет 9 жовтня оголосив володаря премії миру у 2020 році. Нагороду здобула Світова продовольча програма – за боротьбу з голодом у світі.
Про оголошення лауреата повідомив Нобелівський комітет на своїй сторінці у твіттері.
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Премію присудили за "зусилля у боротьбі з голодом, за покращення умов для миру на охоплених конфліктами територіях, а також за рушійну силу, докладену для того, аби голод не використовували як зброю у війні".
Головне про Світову продовольчу програму
- Світова продовольча програма – це одна з ланок Організації Об'єднаних Націй, яка відповідає за гуманітарну допомогу. СПП займається забезпеченням харчами людей, що стражадють від голоду.
- Заснована у 1963 році.
- Щороку СПП допомагає 90 мільйонам осіб.
- Більшість людей, яким надають допомогу, постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій.
- Головна мета СПП – покінчити з дитячим голодом у світі.
- Штаб квартира – у Римі. Підрозділи – у 80 країнах світу.
Минулого року Нобелівську премію миру здобув Абій Ахмед
У 2019 році Нобелівську премію миру здобув прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед. Главу уряду нагородили за його зусилля для залагодження конфлікту в регіоні. Зокрема, мовиться про протистояння з сусідньою Еритреєю.
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