Президента Росії Володимира Путіна 24 вересня 2020 року висунули кандидатом на Нобелівську премію миру. Главу Кремля номіновували на премію вже кілька разів.

Вперше на Нобелівську премію миру Путіна висували депутат Держдуми Йосиф Кобзон та Міжнародна академія духовного єднання і співробітництва народів. У 2020 році заяву про номінацію Путіна в комітет Нобелівської премії надіслав російський письменник Сергій Комков. Про це письменник повідомив у фейсбуці.

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Процес після подачі моєї заяви в Нобелівський комітет стартував! Його вже ніхто не зупинить!

– заявив Комков.

До слова, Комков у 2014 році також намагався номінувати Путіна на Нобелівську премію миру. Він стверджував, що Росія начебто врегулювала конфлікт на Близькому Сході й у Сирії. Однак, премію Путіну не присвоїли.

Зверніть увагу! Кандидатом на Нобелівську премію миру висунули ще одного росіянина – опозиціонера Олесія Навального.

Як на номінацію відреагували у Путіна

Прессекретар Путіна Володимир Пєсков підкреслив, що на Нобелівську премію висувають "зовсім різних людей".

"Є відповідна процедура розгляду номінантів. Якщо рішення приймуть, ну прекрасно. Якщо ні, теж нічого страшного. Важко сказати ще щось", – сказав Пєсков.

Що відомо про Нобелівську премію 2020

Через обмеження, введенні у зв'язку з пандемією коронавірусу, церемонія вручення Нобелівської премії відбуватиметься в онлайн-форматі

Нагороди, ймовірно, вручатимуть лауреатам через посольства та університети у їхніх країнах.

Лауреатів Нобелівської премії оголосять впродовж 5 – 12 жовтня.

Церемонія вручення Нобелівської премії миру відбудеться 10 грудня в Осло.