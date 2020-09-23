Вручення Нобелівської премії у 2020 році відрізнятиметься від традиційного. Все через обмеження, введенні у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі. Так, вперше від 1944 року лауреати не поїдуть у Швецію для вручення премій.

Як вручатимуть Нобелівську премію у 2020 році

Через карантинні обмеження захід відбуватиметься в онлайн-форматі. Лауреати премій вмикатимуться наживо з різних країн світу, повідомили на сайті премії.

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Головну трансляцію вестимуть з мерії у Стокгольмі. Крім того, не буде традиційного святкового банкету в ратуші. Нагороди, ймовірно, вручатимуть лауреатам через посольства та університети у їхніх країнах.

Нобелівський тиждень не буде традиційним через тривалу пандемію. Це особливий рік – кожен повинен піти на жертви і адаптуватися до абсолютно нових обставин, але ми будемо по-різному віддавати данину поваги лауреатам, їх відкриттям і внескам,

– підкреслив виконавчий директор Нобелівського фонду Ларс Хайкенстен.