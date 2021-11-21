І от через 55 років 2 із них суд у Нью-Йорку визнав невинуватими. А допоміг у цьому, що цікаво, популярний серіал від Netflix.
До слова Стріляв у демонстрантів BLM: суд у США виправдав тінейджера Ріттенгауса у скандальній справі
Як сучасний серіал допоміг у розслідуванні вбивства 1965 року
У березні 1966 року 3 людей — Мухаммада Азіза, Халіла Іслама та Муджахіда Абдул Халіма (Томаса Хагана) — визнали винними у вбивстві афроамериканського активіста Малкольма Ікса. Усіх 3 засудили до довічного ув'язнення.
- Примітно, що ще тоді Томас Хаган заявляв про свою причетність до вбивства, але заперечував причетність інших двох. Азіз та Іслам також стверджували, що нічого до вбивства Ікса не мають.
- У прокуратури не було речових доказів, які б пов'язували цих чоловіків зі злочином, ба більше, у них начебто було й алібі. А проте суд визнав їх винними.
І от через 55 років після винесення вироку (1966 року) Азіза та Іслама виправдали.
Затримання підозрюваного у вбивстві Малкольма Ікса / Фото AP
Справу почали повторно розглядати, коли на платформі Netflix у 2020 році вийшов документальний мінісеріал "Хто вбив Малкольма Ікса?" У ньому експерти переконливо доводили, що справжні вбивці втекли.
- Повторне розслідування показало, що у Федерального бюро розслідувань були документи, які вказували на інших підозрюваних.
- Також нарешті підтвердили алібі Азіза (він сидів вдома з травмою ноги на момент убивства).
Що слід знати про Малькольма Ікса
- Малькольм Ікс (справжнє прізвище – Літтл) був популярним афроамериканським активістом у США.
- До 1964 року числився членом організації "Нації ісламу", яка пропагувала перевагу афроамериканців над білими.
- Згодом Ікс змінив позицію, і став виступати проти будь-якого расизму.
- Застрелили чоловіка у лютому 1965 року – у його тілі нарахували 21 поранення.