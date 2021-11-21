І от через 55 років 2 із них суд у Нью-Йорку визнав невинуватими. А допоміг у цьому, що цікаво, популярний серіал від Netflix.

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Як сучасний серіал допоміг у розслідуванні вбивства 1965 року

У березні 1966 року 3 людей — Мухаммада Азіза, Халіла Іслама та Муджахіда Абдул Халіма (Томаса Хагана) — визнали винними у вбивстві афроамериканського активіста Малкольма Ікса. Усіх 3 засудили до довічного ув'язнення.

Примітно, що ще тоді Томас Хаган заявляв про свою причетність до вбивства, але заперечував причетність інших двох. Азіз та Іслам також стверджували, що нічого до вбивства Ікса не мають.

У прокуратури не було речових доказів, які б пов'язували цих чоловіків зі злочином, ба більше, у них начебто було й алібі. А проте суд визнав їх винними.

І от через 55 років після винесення вироку (1966 року) Азіза та Іслама виправдали.



Затримання підозрюваного у вбивстві Малкольма Ікса / Фото AP

Справу почали повторно розглядати, коли на платформі Netflix у 2020 році вийшов документальний мінісеріал "Хто вбив Малкольма Ікса?" У ньому експерти переконливо доводили, що справжні вбивці втекли.

Повторне розслідування показало, що у Федерального бюро розслідувань були документи, які вказували на інших підозрюваних.

Також нарешті підтвердили алібі Азіза (він сидів вдома з травмою ноги на момент убивства).

Зверніть увагу: ані Мухаммад Азіз, ані Халіл Іслам не сиділи у в'язниці досі. Першого випустили у 1985 році, другого – через 2 роки. Перший при цьому досі живий, а другий – помер у 2009. Третього фігуранта справи, Томаса Хагана, не виправдали, але він також достроково вийшов з в'язниці у 2010 році.

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