И вот через 55 лет двоих из них суд в Нью-Йорке признал невиновными. А помог в том, что интересно, популярный сериал от Netflix.
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Как современный сериал, помог в расследовании убийства 1965 года
В марте 1966 года 3 человек – Мухаммада Азиза, Халила Ислама и Муджахида Абдул Халима (Томаса Хагана) – признали виновными в убийстве афроамериканского активиста Малкольма Икса. Все 3 были приговорены к пожизненному заключению.
- Примечательно, что еще тогда Томас Хаган заявлял о своей причастности к убийству, но отрицал причастность других двоих. Азиз и Ислам также утверждали, что ничего к убийству Икса не имеют.
- У прокуратуры не было вещественных доказательств, которые бы связывали этих мужчин с преступлением, более того, у них якобы было и алиби. Однако суд признал их виновными.
И вот через 55 лет после вынесения приговора (1966) Азиза и Ислама оправдали.
Задержание подозреваемого в убийстве Малкольма Икса / Фото AP
Дело начали повторно рассматривать, когда на платформе Netflix в 2020 году вышел документальный минисериал "Кто убил Малкольма Икса?" В нем эксперты убедительно доказывали, что настоящие убийцы скрылись.
- Повторное расследование показало, что у Федерального бюро расследований были документы, указывающие на других подозреваемых.
- Также наконец подтвердили алиби Азиза (он сидел дома с травмой ноги на момент убийства).
Что следует знать о Малькольме Иксе
- Малькольм Икс (настоящая фамилия – Литтл) был популярным афроамериканским активистом в США.
- До 1964 года числился членом организации "Нации ислама", пропагандировавшей преимущество афроамериканцев над белыми.
- Впоследствии Икс сменил позицию и стал выступать против любого расизма.
- Застрелили мужчину в феврале 1965 года – в его теле насчитали 21 ранение.