И вот через 55 лет двоих из них суд в Нью-Йорке признал невиновными. А помог в том, что интересно, популярный сериал от Netflix.

К слову Стрелял в демонстрантов BLM: суд в США оправдал тинейджера Риттенхауса по скандальному делу

Как современный сериал, помог в расследовании убийства 1965 года

В марте 1966 года 3 человек – Мухаммада Азиза, Халила Ислама и Муджахида Абдул Халима (Томаса Хагана) – признали виновными в убийстве афроамериканского активиста Малкольма Икса. Все 3 были приговорены к пожизненному заключению.

  • Примечательно, что еще тогда Томас Хаган заявлял о своей причастности к убийству, но отрицал причастность других двоих. Азиз и Ислам также утверждали, что ничего к убийству Икса не имеют.
  • У прокуратуры не было вещественных доказательств, которые бы связывали этих мужчин с преступлением, более того, у них якобы было и алиби. Однако суд признал их виновными.

И вот через 55 лет после вынесения приговора (1966) Азиза и Ислама оправдали.

Убийство Малькольма Икса
Задержание подозреваемого в убийстве Малкольма Икса / Фото AP

Дело начали повторно рассматривать, когда на платформе Netflix в 2020 году вышел документальный минисериал "Кто убил Малкольма Икса?" В нем эксперты убедительно доказывали, что настоящие убийцы скрылись.

  • Повторное расследование показало, что у Федерального бюро расследований были документы, указывающие на других подозреваемых.
  • Также наконец подтвердили алиби Азиза (он сидел дома с травмой ноги на момент убийства).

Что следует знать о Малькольме Иксе

  • Малькольм Икс (настоящая фамилия – Литтл) был популярным афроамериканским активистом в США.
  • До 1964 года числился членом организации "Нации ислама", пропагандировавшей преимущество афроамериканцев над белыми.
  • Впоследствии Икс сменил позицию и стал выступать против любого расизма.
  • Застрелили мужчину в феврале 1965 года – в его теле насчитали 21 ранение.