И вот через 55 лет двоих из них суд в Нью-Йорке признал невиновными. А помог в том, что интересно, популярный сериал от Netflix.

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Как современный сериал, помог в расследовании убийства 1965 года

В марте 1966 года 3 человек – Мухаммада Азиза, Халила Ислама и Муджахида Абдул Халима (Томаса Хагана) – признали виновными в убийстве афроамериканского активиста Малкольма Икса. Все 3 были приговорены к пожизненному заключению.

Примечательно, что еще тогда Томас Хаган заявлял о своей причастности к убийству, но отрицал причастность других двоих. Азиз и Ислам также утверждали, что ничего к убийству Икса не имеют.

У прокуратуры не было вещественных доказательств , которые бы связывали этих мужчин с преступлением, более того, у них якобы было и алиби. Однако суд признал их виновными.

И вот через 55 лет после вынесения приговора (1966) Азиза и Ислама оправдали .



Задержание подозреваемого в убийстве Малкольма Икса / Фото AP

Дело начали повторно рассматривать, когда на платформе Netflix в 2020 году вышел документальный минисериал "Кто убил Малкольма Икса?" В нем эксперты убедительно доказывали, что настоящие убийцы скрылись.

Повторное расследование показало, что у Федерального бюро расследований были документы, указывающие на других подозреваемых.

Также наконец подтвердили алиби Азиза (он сидел дома с травмой ноги на момент убийства).

Обратите внимание: ни Мухаммад Азиз, ни Халил Ислам не сидели в тюрьме до сих пор. Первый был выпущен в 1985 году, второй – через 2 года. Первый при этом до сих пор жив, а второй – умер в 2009 году. Третьего фигуранта дела, Томаса Хагана, не оправдали, но он также досрочно вышел из тюрьмы в 2010 году.

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