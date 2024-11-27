Вочевидь, навіть мільярдер Ілон Маск не зовсім розуміє, чому Епштейн має такий вплив на посаді. Такою інформацією з 24 Каналом поділився громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін.

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Що відомо про обов'язки етнічного росіянина Епштейна

З великою імовірністю, за словами Рашкіна, Борису Епштейну доручили пропрацьовувати угоду між Україною та Росією. Він дитиною переїхав у США, став адвокатом, а потім довіреним обличчям та близьким радником Дональда Трампа.

Можна припустити, що Епштейн вільно розмовляє російською мовою. Тому зможе забезпечити повну ясність на переговорах. Можливо, перекладачі не знадобляться.

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У такий спосіб Дональд Трамп не братиме участь у переговорах напряму. Відповідно не спілкуватиметься з диктатором Владіміром Путіним доти, допоки не буде конкретних пропозицій, про які можна домовитися. Оскільки зустрічатися з главою Кремля, мабуть, буде поганим рішенням з огляду на теперішню складну ситуацію.

Це може зайняти певний час. Але по суті адміністрація Трампа працює над тим, щоб завершити війну. Знайти якесь мирне рішення, яке може спрацювати, а може і не спрацювати. З розумінням цього, здається, є такі люди як пан Епштейн, які намагаються розв'язати цю проблему. Це може дати змогу перекласти провину на когось іншого, якщо це не спрацює у кінцевому підсумку,

– констатував Юрій Рашкін.

Як пише Washington Post із посиланням на письмову доповідь команди юристів, яку нібито попросив підготувати сам Трамп, радник новообораного президента США та етнічний росіянин Борис Епштейн вимагав грошей від потенційних кандидатів на посади в адміністрацію Дональда Трампа. За це він нібито допомагав їм отримати призначення.