Очевидно, что даже миллиардер Илон Маск не совсем понимает, почему Эпштейн имеет такое влияние на должности. Такой информацией с 24 Каналом поделился общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

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Что известно об обязанностях этнического россиянина Эпштейна

С большой вероятностью, по словам Рашкина, Борису Эпштейну поручили прорабатывать соглашение между Украиной и Россией. Он ребенком переехал в США, стал адвокатом, а затем доверенным лицом и близким советником Дональда Трампа.

Можно предположить, что Эпштейн свободно разговаривает на русском языке. Поэтому сможет обеспечить полную ясность на переговорах. Возможно, переводчики не понадобятся.

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Таким образом Дональд Трамп не будет участвовать в переговорах напрямую. Соответственно не будет общаться с диктатором Владимиром Путиным до тех пор, пока не будет конкретных предложений, о которых можно договориться. Поскольку встречаться с главой Кремля, видимо, будет плохим решением, учитывая нынешнюю сложную ситуацию.

Это может занять определенное время. Но по сути администрация Трампа работает над тем, чтобы завершить войну. Найти какое-то мирное решение, которое может сработать, а может и не сработать. С пониманием этого, кажется, есть такие люди как господин Эпштейн, которые пытаются решить эту проблему. Это может дать возможность переложить вину на кого-то другого, если это не сработает в конечном итоге,

– констатировал Юрий Рашкин.

Как пишет Washington Post со ссылкой на письменный доклад команды юристов, которую якобы попросил подготовить сам Трамп, советник новоизбранного президента США и этнический россиянин Борис Эпштейн требовал денег от потенциальных кандидатов на должности в администрацию Дональда Трампа. За это он якобы помогал им получить назначение.