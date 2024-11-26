Трамп замовив доповідь після того як почув цю інформацію. Вона може стати серйозним скандалом для Трампа, а проти Епштейна можуть висунути кримінальні звинувачення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Є ймовірність, що Трамп може зупинити допомогу Україні, – політик зі США

Як працювала схема Епштейна

Трамп, за словами Just the News дав їм коментар щодо ситуації. він сказав, що вважає прикрою нормою те, що навколо кожного президента є люди, які хочуть заробити. "Але ніхто, хто працює на мене в будь-якій якості, не повинен прагнути заробити гроші", – заявив Трамп. Сам Епштейн звинувачення відкидає.

Для мене велика честь працювати на президента Трампа та з його командою. Ці фальшиві заяви є неправдивими та наклепницькими і не відволікатимуть нас від того, щоб зробити Америку знову великою,

– каже Епштейн.

Серед тих, до кого він звертався Епштейн, був Скотт Бессент, якого розглядали на посаду міністра фінансів. Епштейн, за повідомленнями, просив у нього щомісячний платіж у розмірі 30 дисяч доларів за підтримку, але отримав відмову.

Також Епштейн пропонував Бессенту інвестувати 10 мільйонів доларів у спортивний проєкт. Після відмови він, за даними звіту, намагався завадити кандидатурі Бессента, зокрема, через залякування під час зустрічі в Мар-а-Лаго.

Епштейн нібито вимагав подібні платежі й у інших осіб, включаючи оборонного підрядника, обіцяючи вплив на ключових посадовців у Міністерстві оборони за 100 тисяч доларів на місяць.

Епштейн тривалий час зберігав вплив у команді Трампа, але його дії часто викликали критику через те, що його рекомендації не входять у його юридичні зобов’язання. Іноді його навіть намагалися утримати від зустрічей з Трампом.

Нагадаємо, Андрій Мельник, посол України у Німеччині, запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку США, незважаючи на зміну адміністрації. За його словами, Дональд Трамп, прагнучи закріпити своє місце в історії як успішного президента, не дозволить країні відсторонитися від важливих міжнародних питань, і передусім – підтримки України.