Таку думку 24 Каналу озвучив громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін. За його словами, адміністрація Трампа може шукати способи, щоб встановити хороші відносини з Владіміром Путіним.

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"Думаю, цілком очікувано, що нова адміністрація буде шукати усі способи, щоб встановити хороші відносини з Владіміром Путіним. Це означає, що їм доведеться припинити допомогу Україні. Тепер не виключено, що це буде частиною переговорної техніки між адміністрацією Трампа та Кремлем", – припустив він.

Однак Путін точно не стане виконувати будь-які домовленості. Тому що б йому не запропонував Білий дім, це не дасть ефекту та не завершить війну в Україні, переконаний діяч зі США.

Чому Трамп не коментує це рішення

Як зазначив Юрій Рашкін, Дональд Трамп не раз заявляв, що у нього хороші відносини з Путіним. Американська зброя, яка завдає ударів по території Росії, може впливати на них. Тому поки республіканець офіційно не коментує це рішення адміністрації Байдена.

Коли американська зброя завдає ударів по Росії, то, мабуть, це впливає на його відносини з Путіним, який, очевидно, не дуже задоволений США. Тому я розумію, чому Дональд Трамп може не захотіти говорити у цей момент,

– сказав він.

Тому варто звертати увагу на заяви, які робить його команда та син Дональд Трамп-молодший. Адже вони не можуть говорити те, що суперечить поглядам новообраного лідера Штатів.