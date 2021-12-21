Однак тепер країни ведуть переговори з ЄС в рамках однієї структури – Директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення.

Важливо ЄС має бути невід'ємною частиною дискусій, – Боррель про безпеку в Європі

Як пояснила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро, комісія організовує діяльність, виходячи з міркувань щодо обсягу роботи, оперативності та злагодженості.

Чорногорія незадоволена цим рішенням

Однак у Чорногорії засуджують таке рішення. Голова "Європейського руху" Чорногорії Момчило Радулович вважає, що, попри стагнацію переговорів, Чорногорія все ще є більш просунутою в плані євроінтеграції, ніж Сербія, і що об'єднувати 2 країни в один директорат – помилка.

Радулович переконаний, що на рішення вплинуло те, що директорат з переговорів про розширення очолює комісар Олівер Варгеї. На його думку, нинішній єврокомісар з питань розширення відкрито лобіює сербські інтереси в процесі європейській інтеграції.

Тенденція гальмувати Чорногорію та форсувати Сербію триває вже 3 роки, і зараз, очевидно, зроблено крок, щоб завершити це, – заявив він.

Колишній міністр з питань європейської інтеграції в уряді Чорногорії Гордана Джурович вважає, що об'єднання переговорних процесів для Чорногорії та Сербії є показником того, що Чорногорія більше не є лідером у регіоні в європейській інтеграції.

"Порівняно з нашою попередньою позицією, це дуже неоптимістично. Ми сповільнилися і тепер до нас ставляться по-іншому", – сказав Джурович.

Що відомо про євроінтеграцію Чорногорії

Протягом багатьох років Чорногорія вважалася країною-лідером інтеграційних процесів у регіоні. У грудні 2010 року вона стала країною-кандидатом на членство в ЄС, а переговори про членство офіційно почалися в червні 2012 року. Чорногорія виконала левову частку вимог ЄС, однак наразі так і не стала повноправним членом.