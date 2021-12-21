Однако теперь страны ведут переговоры с ЕС в рамках одной структуры – Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении.

Важно ЕС должен быть неотъемлемой частью дискуссий, – Боррель о безопасности в Европе

Как пояснила спикер Еврокомиссии Ана Писонеро, комиссия организовывает деятельность, исходя из соображений касательно объема работы, оперативности и слаженности.

Черногория недовольна этим решением

Однако в Черногории осуждают такое решение. Глава "Европейского движения" Черногории Момчило Радулович считает, что, несмотря на стагнацию переговоров, Черногория все еще более продвинута в плане евроинтеграции, чем Сербия, и что объединять 2 страны в один директорат – ошибка.

Радулович убежден, что решение повлияло на то, что директорат по переговорам о расширении возглавляет комиссар Оливер Варгеи. По его мнению, нынешний еврокомиссар по расширению открыто лоббирует сербские интересы в процессе европейской интеграции.

Тенденция тормозить Черногорию и форсировать Сербию длится уже три года, и сейчас, очевидно, сделан шаг, чтобы завершить это,

– заявил он.

Бывший министр по европейской интеграции в правительстве Черногории Гордана Джурович считает, что объединение переговорных процессов для Черногории и Сербии является показателем того, что Черногория больше не является лидером в регионе в европейской интеграции.

"По сравнению с нашей предыдущей позицией это очень неоптимистично. Мы замедлились и теперь к нам относятся по-другому", – сказал Джурович.

Что известно о евроинтеграции Черногории

Много лет Черногория считалась страной-лидером интеграционных процессов в регионе. В декабре 2010 года она стала страной-кандидатом на членство в ЕС, а переговоры о членстве официально начались в июне 2012 года. Черногория выполнила львиную долю требований ЕС, однако пока так и не стала полноправным членом.