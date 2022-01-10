Серед 8 висланих НАТО дипломатів був особистий перекладач Шойгу і розвідник з Рубльовки

10 січня 2022 , 19:43
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Джерело:

"Дождь"

Восени 2021 року НАТО вислало 8 російських дипломатів. З'ясувалося, що серед них були особистий перекладач Сергія Шойгу і розвідник з Рубльовки.

Висланих російських дипломатів звинуватили у ворожій діяльності та приналежності до розвідки Росії. Однак конкретних прізвищ тоді не називали.

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Список висланих НАТО російських дипломатів 

Однак журналісти видання EUObserver та центру "Досьє" з'ясували, ким були вислані співробітники російської місії та чим вони займалися до роботи у Брюсселі.

За інформацією розслідувачів, 8 висланими дипломатами були

  • Олександр Смушко,
  • Василь Єпішкін,
  • Сергій Чесноков,
  • Станіслав Телегін,
  • Олег Демьохін,
  • Дмитро Філіппьонок,
  • Ігор Ковальов,
  • Надія Обухова.

Перекладач Шойгу та розвідник з Рубльовки: хто у списку

  • Смушко працював військовим перекладачем у колишнього голови міноборони Росії Анатолія Сердюкова, начальника генштабу Валерія Герасимова, а також Сергія Шойгу.

У такій роботі порозуміння – найважливіша річ. Із Сергієм Кужугетовичем (Шойгу – 24 канал) працювати просто. Я сиджу завжди ліворуч від нього, іноді в спеціальній кабінці. Часто доводиться перекладати різні приказки, прислів'я,
– розповідав Смушко.

Його дружина Ніна Смушко також має підозрілу біографію. Вона закінчила Військовий університет міністерства оборони Росії, мала звання капітана і працювала перекладачкою для приїжджих офіцерів з Індонезії, Малайзії та Венесуели, куди Росія експортує зброю.


Серед висланих дипломатів був Олександр Смушко / Фото "Досьє"

  • Філіппьонок офіційно він був скромним першим секретарем російського посольства в НАТО. Однак насправді його, ймовірно, відправили до Бельгії шукати зрадників у власних лавах. Він був співробітником управління військової контррозвідки ФСБ у західному військовому окрузі.
  • Єпішкін працював на служби зовнішньої розвідки Росії й шпигував у сфері великих даних. Схожі завдання були й у Чеснокова.
  • Телегіна і Демьохіна, ймовірно, завербували під час навчання в Московському державному інституті міжнародних відносин. Обидва мали престижні квартири в державних будинках у Москві. Дім Телегіна був зареєстрований в елітному районі Рубльовка.
  • Ковальов до кар'єри у дипломатії працював у профспілці автотранспортників.
  •  Обухова починала з розсилки рекламних каталогів у 2002 році, потім працювала аташе в посольстві в Оттаві, а перед відправленням до Брюсселя у 2006 році отримала нагороду від президента Росії за внесок до підготовки зустрічі лідерів G8.

Журналісти пишуть, що за оцінками джерел із західних розвідок, щонайменше половина російських дипломатів у Бельгії, тобто приблизно 100 людей, були офіцерами розвідки. Стільки ж російських шпигунів працювали під недипломатичним прикриттям у компаніях, аналітичних центрах та неурядових організаціях.

НАТО вислало російських дипломатів: що відомо

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Автор: Наталія Пристанська