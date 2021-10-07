Загалом рішення про висилку росіян ґрунтується на сукупності даних, а не якійсь конкретній події. Про це заявив Йенс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі з радниками з питань національної безпеки Альянсу.
Тим часом Обіцяють відповісти: у Росії відреагували на рішення НАТО видворити дипломатів-шпигунів
Чому висилають 8 росіян
Дипломати, чию акредитацію анулюють, займалися розвідкою на користь Росії. Вдалося з'ясувати це завдяки контррозвідці.
Ми відкликали акредитації у восьми співробітників російської місії при НАТО, які були неоголошеними співробітниками російської розвідки,
– сказав Столтенберг.
Столтенберг відзначив, що останнім часом шкідницька діяльність Росії зростає. Втім, рішення про висилку не варто прив'язувати до якогось одного факту.
Висилка російських дипломатів: коротко
- 6 жовтня НАТО повідомило, що висилає 8 російських дипломатів при Альянсі. Ці люди займалися шпигунством на користь Росії.
- У Росії пообіцяли відреагувати на дії НАТО і незабаром надати відповідь.
- Відтак, при НАТО залишиться лише 10 співробітників з Росії.