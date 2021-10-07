В целом решение о высылке россиян основывается на совокупности данных, а не каком-то конкретном событии. Об этом заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности Альянса.

Тем временем Обещают ответить: в России отреагировали на решение НАТО выдворить дипломатов-шпионов

Почему высылают 8 россиян

Дипломаты, чью аккредитацию аннулируют, занимались разведкой в пользу России. Удалось выяснить это благодаря контрразведке.

Мы отозвали аккредитации у восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками российской разведки,

– сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что в последнее время вредительская деятельность России растет. Впрочем, решение о высылке не стоит привязывать к какому-то одному факту.

Высылка российских дипломатов: коротко