В целом решение о высылке россиян основывается на совокупности данных, а не каком-то конкретном событии. Об этом заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности Альянса.
Тем временем Обещают ответить: в России отреагировали на решение НАТО выдворить дипломатов-шпионов
Почему высылают 8 россиян
Дипломаты, чью аккредитацию аннулируют, занимались разведкой в пользу России. Удалось выяснить это благодаря контрразведке.
Мы отозвали аккредитации у восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками российской разведки,
– сказал Столтенберг.
Столтенберг отметил, что в последнее время вредительская деятельность России растет. Впрочем, решение о высылке не стоит привязывать к какому-то одному факту.
Высылка российских дипломатов: коротко
- 6 октября НАТО сообщило, что высылает 8 российских дипломатов при альянсе. Эти люди занимались шпионажем в пользу России.
- В России пообещали отреагировать на действия НАТО и вскоре дать ответ.
- Следовательно, при НАТО останется лишь 10 сотрудников из России.