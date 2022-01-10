Среди 8 высланных НАТО дипломатов был личный переводчик Шойгу и разведчик с Рублевки

Осенью 2021 года НАТО выслало 8 российских дипломатов. Выяснилось, что среди них были личный переводчик Сергея Шойгу и разведчик с Рублевки.

Высланных российских дипломатов обвинили во враждебной деятельности и принадлежности к разведке России. Однако конкретных фамилий тогда не называли.

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Список высланных НАТО российских дипломатов

Однако журналисты издания EUObserver и центра "Досье" выяснили, кем были высланные сотрудники российской миссии и чем они занимались до работы в Брюсселе.

По информации расследователей, 8 высланными дипломатами были

Александр Смушко,

Василий Епишкин,

Сергей Чесноков,

Станислав Телегин,

Олег Демехин,

Дмитрий Филиппенок,

Игорь Ковалев,

Надежда Обухова.

Переводчик Шойгу и разведчик с Рублевки: кто в списке

Смушко работал военным переводчиком у бывшего главы минобороны России Анатолия Сердюкова, начальника генштаба Валерия Герасимова, а также Сергея Шойгу.

В такой работе понимание – самая важная вещь. С Сергеем Кужугетовичем (Шойгу – 24 канал) работать просто. Я сижу всегда слева от него, иногда в специальной кабинке. Часто приходится переводить разные поговорки, пословицы,

– рассказывал Смушко.

Его жена Нина Смушко также имеет подозрительную биографию. Она окончила Военный университет министерства обороны России, имела звание капитана и работала переводчицей для приезжих офицеров из Индонезии, Малайзии и Венесуэлы, куда Россия экспортирует оружие.

Среди высланных дипломатов был Александр Смушко / Фото "Досье"

Филиппенок официально он был скромным первым секретарем российского посольства в НАТО. Однако на самом деле его, вероятно, отправили в Бельгию искать предателей в собственных рядах. Он был сотрудником управления военной контрразведки ФСБ в западном военном округе.

Епишкин работал на Службы внешней разведки России и шпионил в сфере больших данных. Похожие задачи были и у Чеснокова.

Телегина и Демехина, вероятно, завербовали во время учебы в Московском государственном институте международных отношений. Оба имели престижные квартиры в государственных домах в Москве. Дом Телегина был зарегистрирован в элитном районе Рублевка.

Ковалев до карьеры в дипломатии работал в профсоюзе автотранспортников.

Обухова начинала с рассылки рекламных каталогов в 2002 году, затем работала атташе в посольстве в Оттаве, а перед отправкой в Брюссель в 2006 году получила награду от президента России за вклад в подготовку встречи лидеров G8.

Журналисты пишут, что по оценкам источников из западных разведок, по меньшей мере половина российских дипломатов в Бельгии, то есть примерно 100 человек, были офицерами разведки. Столько же российских шпионов работали под недипломатичным прикрытием в компаниях, аналитических центрах и неправительственных организациях.

НАТО выслало российских дипломатов: что известно

6 октября НАТО сообщило, что высылает 8 российских дипломатов при альянсе. Там пояснили, что эти люди занимались шпионажем в пользу России.

Йенс Столтенберг отметил, что все высланные дипломаты работали на российскую разведку.

В ответ Россия с 1 ноября прекратила работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Кроме того, закрыли информационное бюро Альянса в Москве.

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