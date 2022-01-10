Висланих російських дипломатів звинуватили у ворожій діяльності та приналежності до розвідки Росії. Однак конкретних прізвищ тоді не називали.

Читайте також Путін шантажує весь світ, але у НАТО є відповідь: які наслідки матиме ультиматум Кремля

Список висланих НАТО російських дипломатів

Однак журналісти видання EUObserver та центру "Досьє" з'ясували, ким були вислані співробітники російської місії та чим вони займалися до роботи у Брюсселі.

За інформацією розслідувачів, 8 висланими дипломатами були

Олександр Смушко,

Василь Єпішкін,

Сергій Чесноков,

Станіслав Телегін,

Олег Демьохін,

Дмитро Філіппьонок,

Ігор Ковальов,

Надія Обухова.

Перекладач Шойгу та розвідник з Рубльовки: хто у списку

Смушко працював військовим перекладачем у колишнього голови міноборони Росії Анатолія Сердюкова, начальника генштабу Валерія Герасимова, а також Сергія Шойгу.

У такій роботі порозуміння – найважливіша річ. Із Сергієм Кужугетовичем (Шойгу – 24 канал) працювати просто. Я сиджу завжди ліворуч від нього, іноді в спеціальній кабінці. Часто доводиться перекладати різні приказки, прислів'я,

– розповідав Смушко.

Його дружина Ніна Смушко також має підозрілу біографію. Вона закінчила Військовий університет міністерства оборони Росії, мала звання капітана і працювала перекладачкою для приїжджих офіцерів з Індонезії, Малайзії та Венесуели, куди Росія експортує зброю.



Серед висланих дипломатів був Олександр Смушко / Фото "Досьє"

Філіппьонок офіційно він був скромним першим секретарем російського посольства в НАТО. Однак насправді його, ймовірно, відправили до Бельгії шукати зрадників у власних лавах. Він був співробітником управління військової контррозвідки ФСБ у західному військовому окрузі.

Єпішкін працював на служби зовнішньої розвідки Росії й шпигував у сфері великих даних. Схожі завдання були й у Чеснокова.

Телегіна і Демьохіна, ймовірно, завербували під час навчання в Московському державному інституті міжнародних відносин. Обидва мали престижні квартири в державних будинках у Москві. Дім Телегіна був зареєстрований в елітному районі Рубльовка.

Ковальов до кар'єри у дипломатії працював у профспілці автотранспортників.

Обухова починала з розсилки рекламних каталогів у 2002 році, потім працювала аташе в посольстві в Оттаві, а перед відправленням до Брюсселя у 2006 році отримала нагороду від президента Росії за внесок до підготовки зустрічі лідерів G8.

Журналісти пишуть, що за оцінками джерел із західних розвідок, щонайменше половина російських дипломатів у Бельгії, тобто приблизно 100 людей, були офіцерами розвідки. Стільки ж російських шпигунів працювали під недипломатичним прикриттям у компаніях, аналітичних центрах та неурядових організаціях.

НАТО вислало російських дипломатів: що відомо

6 жовтня НАТО повідомило, що висилає 8 російських дипломатів при Альянсі. Там пояснили, що ці люди займалися шпигунством на користь Росії.

Єнс Столтенберг тоді наголосив, що всі вислані дипломати працювали на російську розвідку.

У відповідь Росія з 1 листопада припинила роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. Крім того, закрили інформаційне бюро Альянсу в Москві.

До теми – російських шпигунів вигнали з НАТО: дивіться відео