Україна оголосила заочну підозру командувачу Чорноморського флоту Росії Сергію Пінчуку, який наказав захопити рятувальне судно "Сапфір".

СБУ та Національна поліція зібрали доказову базу на російського адмірала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

У чому звинувачують Пінчука?

Розслідування встановило, що саме за наказом Сергія Пінчука окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію в районі острова Зміїний 26 лютого 2022 року.

Того дня рашисти незаконно зупинили та заблокували цивільний корабель біля берегів українського острова. Після цього на палубу проникли окупанти, які, погрожуючи автоматами, ув’язнили всіх 19-х членів екіпажу, а також священника та лікаря, що перебували на борту,

– ідеться у повідомленні.

Деяких з них перемістили на буксирувальне судно військово-морського флоту, інших утримували на острові. На всіх полонених тиснули, а також погрожували фізичною розправою, зокрема, імітували "розстріли" потерпілих.

"Під час цих тортур Пінчук особисто прибув на Зміїний, де брав участь у допиті капітана "Сапфіра", і згодом наказав перевезти потерпілих разом із рятувальним судном до Криму, а далі – в Росію", – додали у Службі безпеки.

На тлі цього йому оголосили підозру за статтею про воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Раніше заочну підозру отримали 2 офіцери Чорноморського флоту, які брали участь у захоплені "Сапфіра".