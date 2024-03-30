"Квартал 95", замах, давній друг Зеленського: хто такий Сергій Шефір, якого звільнив президент

Володимир Зеленський 30 березня звільнив з посади першого помічника Сергія Шефіра. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента.

Що відомо про Сергія Шефіра, його зв'язки з Володимиром Зеленським, обов'язки в ОП і не тільки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Зеленський звільнив Шефіра з посади свого помічника

Біографія Сергія Шефіра

Сергій Нахманович Шефір народився 25 травня 1964 року в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю "Підземна механіка". Утім, за фахом не працював.

Одружений. Має сина.

Сергій Шефір / Фото parlament.ua

Знайомство та дружба із Зеленським, "Квартал 95"

З 80-х років Сергій Шефір виступав у місцевих командах КВК. Разом зі старшим братом Борисом почав писати тексти. Зокрема, писали для команд "Мінськ", "Махачкалинские бродяги", "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит" (Чемпіон СНД), "95-й квартал", "Збірна ХХ століття", "Збірна ХХI століття".

Також Сергій грав у командах "Криворізька шпана" та "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит". А вже на початку 90-х брати стали організаторами руху КВК в місті.

З Володимиром Зеленським познайомилися у 1995 році, коли організовували фестиваль КВК у Кривому Розі. Шефіри запросили його стати учасником команди "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит". З того часу й почалося багаторічне співробітництво. Вони стали близькими друзями.

Пізніше, вже у 2003 році, брати Шефіри разом із Зеленським заснували студію "Квартал 95". Уже через два роки вийшло гумористичне шоу "Вечірній квартал", співавтором якого був Сергій Шефір.

Шефіри й Зеленський заснували "Квартал 95" / Фото з відкритих джерел

До речі, Шефір – автор ідеї та продюсер серіалу "Слуга народу". Окрім того, завдяки йому з'явилися "Свати".

Перший помічник президента: обов'язки та зустрічі з олігархами

У 2019 році під час президентської кампанії Сергія Шефіра називали правою рукою Зеленського. Тоді він супроводжував ще кандидата в президенти під час важливих зустрічей із політиками.

Цікаво, що саме Шефіру пророкували посаду голови адміністрації президента. Утім, тоді ним став Андрій Богдан.

Ще до свого призначення Шефір дав інтерв'ю виданню "Бабель". Зокрема, заявив, що йому буцімто байдуже до посад.

Я байдужий до посад і портфелів, але я не байдужий до Зеленського. Як я бачу своє завдання? Хочу, щоб він (Зеленський) залишився людиною, ставши політиком. Мені здається, це найголовніше. Я буду там, де потрібен, і знаю, що він мене не підведе,

– заявив Шефір.

Утім, уже 21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента. Його завдання на цій посаді полягало в організації щоденної роботи голови держави.

Зеленський призначив Шефіра першим помічником / Скриншот 24 Каналу

ЗМІ назвали Сергія Шефіра головним комунікатором ОП з олігархами. Зокрема, 31 серпня 2020 року журналісти "Схем" зафіксували, як він таємно приїжджав до маєтку Ріната Ахметова під Києвом.

Журналісти спитали, що саме Шефір обговорював з олігархом і чому зустрічався таємно. Сказав таке: "Відповім на всі питання відразу. Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю, крапка".

Окрім того, Шефір на службовому авто відвідував офіс Ігоря Коломойського. Цей візит коментував так: "Я не штатний працівник (ОП), позаштатний помічник, залишаюся працювати ще в студії "Квартал 95". Ще є питання?".

Також він був на ювілеї Григорія Суркіса. І поки журналісти називали Шефіра головним комунікатором, людиною, яка налагоджувала зв'язки, він сам щоразу відповідав, що працює в інтересах держави та нічого протизаконного не робить.

До речі, у 2020 році ЗМІ повідомляли, що Сергій Шефір став неформальним куратором головного оператора атомних електростанцій Енергоатому.

Понад 10 куль: коротко про замах

22 вересня 2021 року на тоді ще першого помічника президента Сергія Шефіра скоїли замах. На Київщині обстріляли його авто. Напад стався близько 10:00 на трасі між селами Круглик і Ходосівка.

Згодом правоохоронці уточнили, що в машину потрапило понад 10 куль. Шефір не постраждав, але був у стані шоку. Тим часом водій зазнав поранень.

На Київщині обстріляли автомобіль Шефіра: дивіться відео

Тоді в ОП заявили, що напад на Шефіра із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства основного члена команди.

Після пережитого замаху Шефір на брифінгу зазначив, що в ОП веде "комунікаційну роботу з інвесторами", з'єднує людей, працює як професійний радник. Також наголосив, що жодних конфліктів усередині команди немає.

Замах був скоєний з метою залякування вищого ешелону влади,

– наголосив посадовець.

Зеленський звільнив Шефіра

У суботу, 30 березня 2024 року, на сайті президента з'явився указ по звільнення Сергія Шефіра з посади першого помічника.

Зеленський звільнив Шефіра / Скриншот 24 Каналу

Зауважимо, що в цей день президент також звільнив ще 3 своїх радників. Зокрема, Олега Устенка, Сергія Трофімова та Михайла Радуцького.