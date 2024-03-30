"Квартал 95", покушение, давний друг Зеленского: кто такой Сергей Шефир, которого уволил президент

Владимир Зеленский 30 марта уволил с должности первого помощника Сергея Шефира. Соответствующий указ обнародовали на сайте президента.

Что известно о Сергее Шефире, его связях с Владимиром Зеленским, обязанностях в ОП и не только – читайте в материале 24 Канала.

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Биография Сергея Шефира

Сергей Нахманович Шефир родился 25 мая 1964 года в Кривом Роге Днепропетровской области.

Окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "Подземная механика". Впрочем, по специальности не работал.

Женат. Имеет сына.

Сергей Шефир / Фото parlament.ua

Знакомство и дружба с Зеленским, "Квартал 95"

С 80-х годов Сергей Шефир выступал в местных командах КВН. Вместе со старшим братом Борисом начал писать тексты. В частности, писали для команд "Минск", "Махачкалинские бродяги", "Запорожье – Кривой Рог –Транзит" (Чемпион СНГ), "95-й квартал", "Сборная ХХ века", "Сборная ХХI века".

Также Сергей играл в командах "Криворожская шпана" и "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" А уже в начале 90-х братья стали организаторами движения КВН в городе.

С Владимиром Зеленским познакомились в 1995 году, когда организовывали фестиваль КВН в Кривом Роге. Шефиры пригласили его стать участником команды "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". С того времени и началось многолетнее сотрудничество. Они стали близкими друзьями.

Позже, уже в 2003 году, братья Шефиры вместе с Зеленским основали студию "Квартал 95". Уже через два года вышло юмористическое шоу "Вечерний квартал", соавтором которого был Сергей Шефир.

Шефиры и Зеленский основали "Квартал 95" / Фото из открытых источников

Кстати, Шефир – автор идеи и продюсером сериала "Слуга народа". Кроме того, благодаря ему появились "Сваты".

Первый помощник президента: обязанности и встречи с олигархами

В 2019 году во время президентской кампании Сергея Шефира называли "правой рукой" Зеленского. Тогда он сопровождал еще кандидата в президенты во время важных встреч с политиками.

Интересно, что именно Шефиру пророчили должность главы администрации президента. Впрочем, тогда им стал Андрей Богдан.

Еще до своего назначения Шефир дал интервью изданию "Бабель". В частности заявил, что он якобы безразлично к должностям.

Я равнодушен к должностям и портфелям, но я не равнодушен к Зеленскому. Как я вижу свою задачу? Хочу, чтобы он (Зеленский) остался человеком, став политиком. Мне кажется, это самое главное. Я буду там, где нужен, и знаю, что он меня не подведет,

– заявил Шефир.

Впрочем, уже 21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента. Его задача на этой должности заключалась в организации ежедневной работы главы государства.

Зеленский назначил Шефира первым помощником / Скриншот 24 Канала

СМИ назвали Сергея Шефира главным коммуникатором ОП с олигархами. В частности, 31 августа 2020 журналисты "Схем" зафиксировали, как он тайно приезжал в имение Рината Ахметова под Киевом.

Журналисты спросили, что именно Шефир обсуждал с олигархом и почему встречался тайно. Сказал следующее: "Отвечу на все вопросы сразу. Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка".

Кроме того, Шефир на служебном авто посещал офис Игоря Коломойского. Этот визит комментировал так: "Я не штатный работник (ОП), внештатный помощник, остаюсь работать еще в студии "Квартал 95". Еще есть вопросы?".

Также он был на юбилее Григория Суркиса. И пока журналисты называли Шефира главным коммуникатором, человеком, который налаживал связи, он сам каждый раз отвечал, что работает в интересах государства и ничего противозаконного не делает.

Кстати, в 2020 году СМИ сообщали, что Сергей Шефир стал неформальным куратором главного оператора атомных электростанций Энергоатома.

Более 10 пуль: коротко о покушении

22 сентября 2021 года на тогда еще первого помощника президента Сергея Шефира совершили покушение. В Киевской области обстреляли его авто. Нападение произошло около 10:00 на трассе между селами Круглик и Ходосовка.

Впоследствии правоохранители уточнили, что в машину попало более 10 пуль. Шефир не пострадал, но был в состоянии шока. Тем временем водитель получил ранения.

На Киевщине обстреляли автомобиль Шефира: смотрите видео

Тогда в ОП заявили, что нападение на Шефира с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды.

После пережитого покушения Шефир на брифинге отметил, что в ОП ведет "коммуникационную работу с инвесторами", соединяет людей, работает как профессиональный советник. Также подчеркнул, что никаких конфликтов внутри команды нет.

Покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти,

– подчеркнул чиновник.

Зеленский уволил Шефира

В субботу, 30 марта 2024 года, на сайте президента появился указ по увольнению Сергея Шефира с должности первого помощника.

Зеленский уволил Шефира / Скриншот 24 Канала

Заметим, что в этот день президент также уволил еще 3 своих советников. В частности, Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого.