Що відомо про Сергія Шефіра, його зв'язки з Володимиром Зеленським, обов'язки в ОП і не тільки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Зеленський звільнив Шефіра з посади свого помічника

Біографія Сергія Шефіра

Сергій Нахманович Шефір народився 25 травня 1964 року в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю "Підземна механіка". Утім, за фахом не працював.

Одружений. Має сина.

Сергій Шефір / Фото parlament.ua

Знайомство та дружба із Зеленським, "Квартал 95"

З 80-х років Сергій Шефір виступав у місцевих командах КВК. Разом зі старшим братом Борисом почав писати тексти. Зокрема, писали для команд "Мінськ", "Махачкалинские бродяги", "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит" (Чемпіон СНД), "95-й квартал", "Збірна ХХ століття", "Збірна ХХI століття".

Також Сергій грав у командах "Криворізька шпана" та "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит". А вже на початку 90-х брати стали організаторами руху КВК в місті.

З Володимиром Зеленським познайомилися у 1995 році, коли організовували фестиваль КВК у Кривому Розі. Шефіри запросили його стати учасником команди "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит". З того часу й почалося багаторічне співробітництво. Вони стали близькими друзями.

Пізніше, вже у 2003 році, брати Шефіри разом із Зеленським заснували студію "Квартал 95". Уже через два роки вийшло гумористичне шоу "Вечірній квартал", співавтором якого був Сергій Шефір.

Шефіри й Зеленський заснували "Квартал 95" / Фото з відкритих джерел

До речі, Шефір – автор ідеї та продюсер серіалу "Слуга народу". Окрім того, завдяки йому з'явилися "Свати".

Перший помічник президента: обов'язки та зустрічі з олігархами

У 2019 році під час президентської кампанії Сергія Шефіра називали "правою рукою" Зеленського. Тоді він супроводжував ще кандидата в президенти під час важливих зустрічей з політиками.

Цікаво, що саме Шефіру пророкували посаду глави адміністрації президента. Втім, тоді ним став Андрій Богдан.

Ще до свого призначення Шефір дав інтерв'ю виданню "Бабель". Зокрема заявив, що йому буцімто байдуже до посад.

Я байдужий до посад і портфелів, але я не байдужий до Зеленського. Як я бачу своє завдання? Хочу, щоб він (Зеленський) залишився людиною, ставши політиком. Мені здається, це найголовніше. Я буду там, де потрібен, і знаю, що він мене не підведе,

– заявив Шефір.

Втім, уже 21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента. Його завдання на цій посаді полягало в організації щоденної роботи глави держави.

Зеленський призначив Шефіра першим помічником / Скриншот 24 Каналу

ЗМІ назвали Сергія Шефіра головним комунікатором ОП з олігархами. Зокрема, 31 серпня 2020 журналісти "Схем" зафіксували, як він таємно приїжджав до маєтку Ріната Ахметова під Києвом.

Журналісти спитали, що саме Шефір обговорював з олігархом і чому зустрічався таємно. Сказав наступне: "Відповім на всі питання відразу. Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю, крапка".

Окрім того, Шефір на службовому авто відвідував офіс Ігоря Коломойського. Цей візит коментував так: "Я не штатний працівник (ОП), позаштатний помічник, залишаюся працювати ще в студії "Квартал 95". Ще є питання?".

Також він був на ювілеї Григорія Суркіса. І поки журналісти називали Шефіра головним комунікатором, людиною, яка налагоджувала зв'язки, він сам щоразу відповідав, що працює в інтересах держави й нічого протизаконного не робить.

До речі, у 2020 році ЗМІ повідомляли, що Сергій Шефір став неформальним куратором головного оператора атомних електростанцій Енергоатом.

Понад 10 куль: коротко про замах

22 вересня 2021 року на тоді ще першого помічника президента Сергія Шефіра скоїли замах. На Київщині обстріляли його авто. Напад стався близько 10:00 на трасі між селами Круглик і Ходосівка.

Згодом правоохоронці уточнили, що в машину потрапило понад 10 куль. Шефір не постраждав, але був у стані шоку. Тим часом водій зазнав поранень.

На Київщині обстріляли автомобіль Шефіра: дивіться відео

Тоді в ОП заявили, що напад на Шефіра з застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди.

Після пережитого замаху Шефір на брифінгу зазначив, що в ОП веде "комунікаційну роботу з інвесторами", з'єднує людей, працює як професійний радник. Також наголосив, що ніяких конфліктів всередині команди немає.

Замах був скоєний з метою залякування вищого ешелону влади,

– підкреслив посадовець.

Зеленський звільнив Шефіра

У суботу, 30 березня 2024 року, на сайті президента з'явився указ по звільнення Сергія Шефіра з посади першого помічника.

Зеленський звільнив Шефіра / Скриншот 24 Каналу

Зауважимо, що в цей день президент також звільнив ще 3 своїх радників. Зокрема, Олега Устенка, Сергія Трофімова та Михайла Радуцького.