Соответствующий указ появился на сайте президента утром в субботу, 30 марта.

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Зеленский уволил с должности близкого друга

Об увольнении Шефира стало известно из указа Владимира Зеленского №207/2024. Назначат ли его на другую должность пока неизвестно.

Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника Президента Украины,

– говорится в указе.

Заметим, что Шефир занимал должность первого помощника президента с 21 мая 2019 года. Среди прочего, в Офисе президента он занимался контактами с крупным бизнесом в Украине и за рубежом. Он сопровождал Зеленского на всех важных встречах.

Справка. Познакомились Шефир и Зеленский в 1995 году. Вместе с Зеленским братья Шефиры основали студию "Квартал 95" в 2003 году. Также именно Сергей Шефир был автором идеи и продюсером сериала "Слуга народа".

В 2021 году на Шефира было совершено покушение. 21 марта того года его автомобиль обстреляли между селами Ходосовка и Лесники в Киевской области. В машину попало 18 пуль. Водитель Александр Иванько был ранен, сам Шефир не пострадал.

В результате правоохранители открыли дело с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".

Президент уволил сразу нескольких внештатных советников

Кроме Сергея Шефира, Владимир Зеленский также уволил:

внештатного советника президента Олега Устенко;

внештатного советника Сергея Трофимова;

внештатного советника президента Михаила Радуцкого;

уполномоченную президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Наталью Пушкареву,

уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой.

Указы об их увольнении появились на сайте президента 30 марта.