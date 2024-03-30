Соответствующие указы появились на сайте Президента Украины. Их обнародовали в субботу, 30 марта.

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Каких внештатных советников уволил Зеленский

На сайте Офиса президента появились указы об увольнении:

- внештатного советника президента Олега Устенко ;

- советника Сергея Трофимова ;

- внештатного советника президента Михаила Радуцкого;

- уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой;

- уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой.