Відповідні укази з'явилися на сайті Президента України. Їх оприлюднили в суботу, 30 березня.

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Яких позаштатних радників звільнив Зеленський

На сайті Офісу президента з'явились укази про увільнення від виконання обов'язків:

• позаштатного радника президента Олега Устенка;

• позаштатного радника Сергія Трофімова;

• позаштатного радника президента Михайла Радуцького;

Крім цього, на сайті також з'явилися укази про увільнення уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової та звільнення уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.