Відповідні укази з'явилися на сайті Президента України. Їх оприлюднили в суботу, 30 березня.
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Яких позаштатних радників звільнив Зеленський
На сайті Офісу президента з'явились укази про увільнення від виконання обов'язків:
• позаштатного радника президента Олега Устенка;
• позаштатного радника Сергія Трофімова;
• позаштатного радника президента Михайла Радуцького;
Крім цього, на сайті також з'явилися укази про увільнення уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової та звільнення уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.