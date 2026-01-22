Стерненко призначили радником Михайла Федорова: якими завданнями займатиметься

У четвер, 22 січня, стало відомо про призначення громадського діяча та волонтера Сергія Стерненка на посаду радника міністра оборони Михайла Федорова. Активіст займатиметься підвищенням ефективності безпілотних підрозділів.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Яку посаду обійме Стерненко у Міноборони?

Ввечері 22 січня Федоров повідомив про призначення Стерненка на посаду радника з питань підвищення ефективності використання дронів на фронті. За словами міністра, досвід активіста та волонтера має допомогти у розвитку та посиленні безпілотних підрозділів.

Федоров визначив кілька основних напрямків роботи Міністерства оборони. Серед них – базове забезпечення дронових підрозділів, зокрема систематизація. "Військові повинні отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз", – додав він.

За словами Федорова, досвід Стерненка буде корисним у ще одному ключовому треку – аналітика та ефективність. Він додав, що нині лише 50 підрозділів із загальних 400 виконують близько 70% усіх бойових уражень противника.

Метою співпраці є пришвидшення росту ефективності інших 350 підрозділів та збільшення масштабів ураження об'єктів і особового складу ворога.

Федоров наголосив, що всі процеси планують удосконалювати через додаткове навчання, аналіз проведених операцій та обмін досвідом військових безпосередньо з фронту.

Маємо спільне бачення щодо підвищення ефективності дронових підрозділів. Упевнений, що разом нам вдасться втілити все задумане, допомогти кожному екіпажу зростати та вийти на новий рівень,

– підсумував міністр.

Стерненко також наголосив на спільному баченні розвитку безпілотних технологій і підходів до зміцнення оборони України.

"Готовий допомогти реалізувати його стратегію", – додав волонтер.

Він підкреслив, що ключовим завданням є створення нових можливостей для українського війська, зокрема для дронових підрозділів. Мовиться про усунення наявних перепон, масштабування ефективних рішень та поширення кращого бойового досвіду для посилення Сил оборони.

Водночас Сергій Стерненко подякував міністру за довіру.

