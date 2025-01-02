По Києву вдарили "Шахедом" із "деталями для сільського господарства": де росіяни підгледіли ідею

У середу, 1 січня, росіяни вдарили по Києву дронами-камікадзе "Шахед". Є інформація, що дрони були оснащені CRPA нової конфігурації на вісім антен, на яких було маркування "деталі для сільського господарства".

Її використали замість типової CRPA іранського виробництва або російського модуля "Комета-М", повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що відомо про сільськогосподарські деталі у "Шахедах"

Так, у мережі припускають, що заміна конфігурації CRPA може бути викликана декількома факторами:

ворог шукає можливості для здешевлення виробництва "Шахедів" за рахунок електронної "начинки";

на це довелось піти через проблеми із виробництвом CRPA на іранських потужностях та "Комета-М" на потужностях російського ВПК;

росіяни хотіли перевірити, як така система наведення буде працювати в умовах реальних бойових дій.

Аналітики також зауважують, що така конфігурація CRPA (тобто кругове розміщення восьми антен) дозволяє системі наведення "Шахеда" краще протидіяти засобам радіоелектронної боротьби.

Водночас видання звертає увагу саме та той факт, що антени мали маркування "деталі для сільського господарства". З одного боку це маркування могло бути лише способом замаскувати походження цих антен, щоб обійти санкції. А з іншого боку це справді могли бути антени саме для агротехніки. Проте в цьому випадку "сільськогосподарський" не означає "спрощений" чи "дешевий".

Річ в тім, що останні кілька років у всьому світі поширюється тенденція на так зване "точне землеробство", яке передбачає зокрема активне використання GPS та інших систем для навігації. Бо там ідеологія буквально передбачає, що оранка землі має відбуватись із точністю буквально до 1 метра,

– вказують у Defence Express.

Водночас питання про те, у кого саме ворог міг "позичити" ідею CRPA із круговим розміщенням антен лишається відкритим. Однак цілком ймовірно, що таку новацію для системи наведення своїх "Шахедів" росіяни могли "вигадати" шляхом моніторингу відповідних наукових праць, що є у відкритому доступі.