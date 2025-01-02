По Киеву ударили "Шахедом" с "деталями для сельского хозяйства": где россияне подсмотрели идею

В среду, 1 января, россияне ударили по Киеву дронами-камикадзе "Шахед". Есть информация, что дроны были оснащены CRPA новой конфигурации на восемь антенн, на которых была маркировка "детали для сельского хозяйства".

Ее использовали вместо типовой CRPA иранского производства или российского модуля "Комета-М", сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о сельскохозяйственных деталях в "Шахедах"

Так, в сети предполагают, что замена конфигурации CRPA может быть вызвана несколькими факторами:

враг ищет возможности для удешевления производства "Шахедов" за счет электронной "начинки";

на это пришлось пойти из-за проблем с производством CRPA на иранских мощностях и "Комета-М" на мощностях российского ВПК;

россияне хотели проверить, как такая система наведения будет работать в условиях реальных боевых действий.

Аналитики также отмечают, что такая конфигурация CRPA (то есть круговое размещение восьми антенн) позволяет системе наведения "Шахеда" лучше противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы.

В то же время издание обращает внимание именно на тот факт, что антенны имели маркировку "детали для сельского хозяйства". С одной стороны эта маркировка могла быть лишь способом замаскировать происхождение этих антенн, чтобы обойти санкции. А с другой стороны это действительно могли быть антенны именно для агротехники. Однако в этом случае "сельскохозяйственный" не означает "упрощенный" или "дешевый".

Дело в том, что последние несколько лет во всем мире распространяется тенденция на так называемое "точное земледелие", которое предусматривает в частности активное использование GPS и других систем для навигации. Там идеология буквально предусматривает, что вспашка земли должна происходить с точностью буквально до 1 метра,

– указывают в Defence Express.

В то же время вопрос о том, у кого именно враг мог "одолжить" идею CRPA с круговым размещением антенн остается открытым. Однако вполне вероятно, что такую новацию для системы наведения своих "Шахедов" россияне могли "придумать" путем мониторинга соответствующих научных работ, что есть в открытом доступе.