Поставки "Шахедів" до Росії призупинені: в ОК "Південь" припустили причину

Останнім часом зафіксовано, що кількість повітряних вантажів з "Шахедами" до Москви з Тегерана зменшилась. На перший погляд, це гарна новина. Однак не все так просто.

Напередодні британські дослідники опублікували інформацію про те, що завод для виробництва дронів, який Іран будував на території Росії, ймовірно, запрацював. Тож тепер в окупантів може зменшитись потреба у дронах-камікадзе з Ірану. Про це 24 Каналу повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

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Чому зменшилась кількість поставок до Росії

Використання дронів зафіксували й у нічній атаці росіян 14 серпня на Одесу. Протиповітряна оборона збила 15 дронів-камікадзе. Оскільки перехопили їх над морем, не можна з певністю стверджувати, що це були іранські "Шахеди" чи російські "Герані".

Загальна аналітика свідчить, що досить активні повітряні вантажні рейси Тегеран – Москва зараз не фіксуються в такій кількості та активності. Це може вказувати на те, що поставки поки що призупинено,

– зауважила Наталія Гуменюк.

З іншого боку, можливо, в іранських безпілотниках зараз немає потреби, через початок виробництва вже на території самої Росії.

Росія могла почати власне виробництво безпілотників через побоювання щодо впливу санкції на можливість постачання "Шахедів" з Ірану. Водночас не можна стверджувати, що співпраця двох країн закінчилась на цьому.

Наталія Гуменюк про можливе використання Росією власних дронів: дивитись відео

Росія використовує дрони проти України: що відомо