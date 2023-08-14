Поставки "Шахедов" в Россию приостановлены: в ОК "Юг" назвали причину

В последнее время зафиксировано, что количество воздушных грузов с БпЛА в Москву из Тегерана уменьшилось. На первый взгляд это хорошая новость. Однако не все так просто.

Накануне британские исследователи опубликовали информацию о том, что завод для производства дронов, который Иран строил на территории России, предположительно заработал. Теперь у оккупантов может уменьшиться потребность в дронах-камикадзе из Ирана. Об этом 24 Каналу сообщила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

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Почему уменьшилось количество поставок в Россию

Использование дронов зафиксировали и в ночной атаке россиян 14 августа на Одессу. Противовоздушная оборона сбила 15 дронов-камикадзе. Поскольку перехватили их над морем, нельзя с уверенностью утверждать, что это были иранские "Шахеды" или российские "Герани".

Общая аналитика свидетельствует, что достаточно активные воздушные грузовые рейсы Тегеран – Москва сейчас не фиксируются в таком количестве и активности. Это может указывать на то, что поставки пока приостановлены,

– отметила Наталья Гуменюк.

С другой стороны, возможно, в иранских беспилотниках сейчас нет нужды из-за начала производства уже на территории самой России.

Россия может начать собственное производство беспилотников из-за опасений влияния санкции на возможность поставки "Шахедов" из Ирана. В то же время нельзя утверждать, что сотрудничество двух стран закончилось.

Наталья Гуменюк о возможном использовании Россией собственных дронов: смотреть видео

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