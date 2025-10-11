Під час ліквідації наслідків чергової російської дронової атаки вкотре знайшли вибухонебезпечні предмети. Йдеться про гранати уповільненої дії з самоліквідатором.

Військові нагадали про небезпеку. Деталі повідомили в підрозділі Khorne group 116-ї механізованої бригади в суботу, 11 жовтня, передає 24 Канал.

Які боєприпаси можуть розкидати "Шахеди"?

Гранати уповільненої дії мають металевий корпус у вигляді трубки з насічками квадратної форми – для поділу на більшу кількість уражальних елементів.

Захисники наголосили, що детонація також відбувається при зміні кута нахилу на понад 15 градусів, а зона ураження – до 100 метрів.



Російські гранати уповільненої дії / Фото Khorne group

Зверніть увагу! У разі виявлення подібного предмета заборонено його чіпати, переміщати та змивати водою. Необхідно відійти на безпечну відстань 30 метрів або в укриття, а також повідомити відповідні служби.

Нагадаємо, подібні боєприпаси можна знайти будь-де на території України. Раніше про них уже повідомляли в листопаді 2024 року та квітні 2025 року, зокрема на Сумщині.

Оглядач Вадим Кушніков у етері "Громадського радіо" тоді розповідав, що це "новинка" російського оборонно-промислового комплексу.

Найімовірніше, це просто зброя безвибіркова. Тобто вона не має якоїсь високоточної мети... Це один з факторів, які росіяни використовують для тиску та залякування, цивільного населення в першу чергу,

– зазначив він.

Що відомо про нову російську зброю?