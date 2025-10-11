"Шахеди" скидають гранати уповільненої дії: військові попереджають про загрозу
- "Шахеди" можуть розкидати по Україні гранати уповільненої дії з самоліквідатором, військові попередили про небезпеку.
- Боєприпаси мають металевий корпус у вигляді трубки з насічками квадратної форми, зона ураження – до 100 метрів.
Під час ліквідації наслідків чергової російської дронової атаки вкотре знайшли вибухонебезпечні предмети. Йдеться про гранати уповільненої дії з самоліквідатором.
Військові нагадали про небезпеку. Деталі повідомили в підрозділі Khorne group 116-ї механізованої бригади в суботу, 11 жовтня, передає 24 Канал.
Які боєприпаси можуть розкидати "Шахеди"?
Гранати уповільненої дії мають металевий корпус у вигляді трубки з насічками квадратної форми – для поділу на більшу кількість уражальних елементів.
Захисники наголосили, що детонація також відбувається при зміні кута нахилу на понад 15 градусів, а зона ураження – до 100 метрів.
Російські гранати уповільненої дії / Фото Khorne group
Зверніть увагу! У разі виявлення подібного предмета заборонено його чіпати, переміщати та змивати водою. Необхідно відійти на безпечну відстань 30 метрів або в укриття, а також повідомити відповідні служби.
Нагадаємо, подібні боєприпаси можна знайти будь-де на території України. Раніше про них уже повідомляли в листопаді 2024 року та квітні 2025 року, зокрема на Сумщині.
Оглядач Вадим Кушніков у етері "Громадського радіо" тоді розповідав, що це "новинка" російського оборонно-промислового комплексу.
Найімовірніше, це просто зброя безвибіркова. Тобто вона не має якоїсь високоточної мети... Це один з факторів, які росіяни використовують для тиску та залякування, цивільного населення в першу чергу,
– зазначив він.
Що відомо про нову російську зброю?
- Наприкінці вересня в прибережних районах Херсона знайшли нові касетні боєприпаси виробництва КНДР, які росіяни запустили з реактивних систем залпового вогню. Наразі фахівці умовно назвали їх JU-90.
- Нещодавно Володимир Путін повідомив про завершення випробування нової російської зброї. Ексклюзивно для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив, що заява диктатора може бути спровокована дискусіями про надання Україні Tomahawk. Водночас так звані розробки країни-агресорки – лише удосконалені моделі старих радянських зразків.
- До слова, редакція 24 Каналу за допомогою джерел у розвідці дослідила, як росіяни вербують іноземок для виготовлення "Шахедів".