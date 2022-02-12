Шалені збитки для Укрзалізниці: понад 800 вагонів залишились у Криму після окупації

Залізничне сполучення з Кримом перервали у грудні 2014 року, після окупації півострова Росією. Україна намагалась вивезти звідти рухомий склад залізничного транспорту, однак понад 800 вагонів все ж залишились у Криму.

Ексрадник міністра транспорту Святослав Товстига вважає, що те, що вагони не вдалося евакуювати з Криму – не особиста відповідальність керівника Укрзалізниці. Цьому повпливала сукупність обставин, що склались у 2014 році.

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"Був повний хаос. У держави не було розуміння, куди ми рухаємось. В Укрзалізниці – так само", – зауважив Товстига.

За його словами, Укрзалізниця 5 років контролювалась оточенням президента-втікача Віктора Януковича – це теж завадило оперативній реакції на ситуацію.

Чому не вивезли усі потяги

У грудні 2014 року, майже одразу після того, як залізничне сполучення з Кримом перервалося, Володимира Омеляна призначили заступником міністра інфраструктури. Його команда вивчала активи Укрзалізниці у Криму. Він вважає, що на той момент зробили все, що могли.

Той рухомий склад, який могли вивезти – максимально вивезли. Потім це вже відбувалося під дулом автоматів. Звичайно, ніхто не хотів ризикувати життям, адже будь-який потяг міг бути зупинений силою,

– пояснив Омелян.

"Думаю, це причина того, що рухомий склад залишився на території Криму. Так само на території окупованого Донбасу – там мовиться взагалі про тисячі одиниць", – додав він.

Чи справді техніка була застарілою

Експерт у галузі транспорту Олександр Кава вважає, що залізнична техніка, яку не евакуювали з півострова була застарілою.

"Станом на 2013 – 2014 роки, на жаль, рухомий склад був застарілим. Парк електропоїздів – це були серії Р1 1959 – 1962 років випуску. Вантажні вагони були у неробочому стані – це так званий парк запасу, які навіть фізично вивезти було неможливо", – зазначив Кава.

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Іншу думку має Товстига. Він вважає, що кримські вагони могли принести користь Укрзалізниці та економіці. Без них, мовляв, Києві довелося додатково витрачатися.

"Від 2014 року та дотепер Укрзалізниці бракує вагонів. До прикладу, пасажирських є у 2,5 раза менше, ніж потребує Україна. Понад 800 вагонів з Криму могли змінити становище", – сказав Товстига.

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Елітний салон-вагон побудували у лютому 2014 року. Апартаменти поставили на рейки, однак вагон лише тричі зміг поїхати у Крим – Росія почала окупацію півострова.

Чому на Херсонщині сумують за кримськими поїздами

Вже 8 рік поспіль потяги далекого спрямування оминають залізничну станцію "Вадим" на Херсонщині. Раніше там зупинялися потяги, що прямували до Криму. Місцеві мешканці пригадали, скільки людей працювало на станції та сказали, чому сумують за тим часом.

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